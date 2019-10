HSBC prepara saída de até 10 mil trabalhadores

Até 10 mil trabalhadores poderão sair do banco britânico HSBC nos próximos meses. Esta é a meta do mais recente plano de cortes da instituição liderada interinamente por Noel Quinn, segundo informação adiantada na noite de domingo pelo jornal Financial Times.

Este plano de cortes poderá acrescentar às recentemente anunciadas 4700 posições redundantes do banco britânico. As baixas taxas de juro – por causa da política monetária do Banco Central Europeu -, os conflitos comerciais e as incertezas em torno do Brexit são apontadas como as causas para esta redução nos postos de trabalho.

Grande parte da redução dos postos de trabalho poderá ser feita debaixo de um esquema conhecido como “Projeto Oak”, em que os responsáveis de departamento tentam reduzir as equipas através da oferta de incentivos financeiros. O banco britânico, para já, não faz quaisquer comentários. Atualmente, o HSBC conta com cerca de 238 mil trabalhadores e vai publicar os resultados relativos ao terceiro trimestre no final de outubro.

Nos últimos meses, vários bancos anunciaram reduções de equipas a nível europeu: em agosto, o Deutsche Bank anunciou a saída de 18 mil trabalhadores. Meses antes, Barclays, Société Générale e Citigroup tinham tomado a mesma iniciativa.