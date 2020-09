Huawei lança sementes e procura estudantes em Portugal

A Huawei pôs de novo as sementes e está à procura de estudantes universitários em Portugal. A empresa chinesa lançou esta semana a quinta edição do programa de formação Seeds for the Future, que pela primeira vez irá ocorrer em formato digital, no último trimestre de 2020.

Poderão inscrever-se neste programa estudantes de Engenharia Eletrónica e de Comunicação, Informática ou similares. Durante uma semana, os estudantes selecionados terão acesso a visitas virtuais; apresentações e trocas de experiências com colaboradores da Huawei; cursos online com especialistas nas áreas de tecnologia, liderança e tendências da indústria.

As inscrições para a edição de 2020 desta iniciativa poderão ser feitas através desta página.