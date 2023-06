Hugo Mendes nega ter pedido para alterar voo de Marcelo. "Foi apenas uma opinião infeliz"

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, com a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes © LUSA

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, negou hoje ter feito qualquer pedido à ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, para que fosse alterado um voo da companhia por causa do Presidente da República (PR).

Hugo Mendes, que está esta quarta-feira, 14, a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI), começou a sua intervenção por se defender de algumas das polémicas nas quais tem estado envolvido nos últimos meses.

Sobre o email trocado com a antiga gestora, que dava conta de um alegado pedido de alteração de um voo de Moçambique, com o argumento de que Marcelo Rebelo de Sousa teria de ficar mais dois dias em Maputo, Hugo Mendes justificou que apenas partilhou "uma opinião" e que o email não partiu dele, mas que foi um "destinatário" nessa troca de correspondência eletrónica.

"Penalizo-me pelo comentário que partilhei com a ex-CEO sobre o PR. Não deveria ter partilhado e essa opinião nem no conteúdo, nem na forma,", disse.

"Partilhei uma opinião, infeliz, mas uma opinião", reforçou, justificando que a presidente-executiva da TAP na altura tinha "autonomia" e que decidiu "não alterar o voo", comprovando que o email enviado à ex-CEO era apenas "uma opinião e não uma instrução".

"Se tivesse sido uma instrução e não tivesse sido cumprida, teria merecido uma chamada de atenção, o que não aconteceu", acrescentou, dizendo que não voltou a ter contacto com o tema.

Na sua longa intervenção inicial o ex-secretário de Estado de Pedro Nuno Santos considerou também de "ridículas" as acusações de ter impedido a TAP de ser articular com o Ministério das Finanças (MF), garantindo ter existido sempre uma "excelente cooperação" entre os ministérios e a administração da companhia.

Hugo Mendes destacou o "excecional trabalho do MF em negociar com Bruxelas" e disse que o "Ministério das Infraestruturas e da Habitação" se dedicou "de de corpo e alma a salvar a companhia". O ex-secretário de Estado reiterou ainda a "excelente relação de acompanhamento, cooperação e debate com a administração da TAP, nos 840 dias [nos quais esteve na] tutela de gestão da TAP".

Hugo Mendes explicou que existia, por parte do governo, um "princípio essencial de criar um anel de segurança face a todas as pressões externas e internas" na TAP e que a função das tutelas era a de "dar condições à TAP para fazer o seu trabalho".

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas, que apresentou a demissão em conjunto com Pedro Nuno Santos, a 29 de dezembro de 2022, a propósito da polémica indemnização paga a Alexandra Reis, inaugura esta quarta-feira a última semana de audições da CPI. Amanhã será a vez do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação regressar ao Parlamento, depois de na semana passada ter prestado declaração na Comissão de Economia. Por fim, na sexta-feira, será a vez do ministro das Finanças, Fernando Medina, que encerrará o ciclo das audições presenciais da CPI à TAP.