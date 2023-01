Humanwinety arranca com plataforma de formação para pessoas com deficiência

© Humanwinety

Dinheiro Vivo 31 Janeiro, 2023 • 19:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Humanwinety, empresa portuguesa fundada em 2022 pelo enólogo Bento Amaral, tetraplégico há 28 anos, e pelo consultor de vinhos Cláudio Martins, arranca esta primavera com uma plataforma de formação de colaboradores com o apoio da Fundação Gerard Basset e dos parceiros Quinta da Aveleda e Herdade do Rocim.

Tendo por objetivo promover a inclusão de indivíduos portadores de deficiência ou outras minorias no negócio do vinho e do turismo, a plataforma que arranca esta primavera pretende colmatar a falta de trabalhadores nesta indústria. "Era nossa vontade ter a plataforma a funcionar já em pleno, mas a tecnologia a implementar não é simples", explica Bento Amaral, sublinhando que acredita que na primavera já poderão estar "a dar as boas-vindas aos primeiros formandos", adianta.

O pagamento da taxa de admissão dos primeiros 66 inscritos ficará a cargo da Fundação Gerard Basset, o que permitirá à empresa assegurar a formação profissional de um número significativo de estudantes nas indústrias do vinho e da hotelaria.

Além da nova plataforma de formação, a empresa anunciou também um leilão de vinhos e jantar solidário, cujo valor reverterá para a Cáritas e que terá lugar na Vandelli (antiga Estufa Real), no Jardim Botânico em Lisboa, no dia 9 de março.

O leilão que será apregoado por Luís Costa Brandão, diretor da leiloeira Cabral Moncada, conta com 30 convidados e com o apoio da Food-Story e da Coravin, além da contribuição de vários produtores de vinho. Os interessados em apoiar a causa podem registar-se aqui.

Pouco mais de meio ano depois de ter dado início àquele que é um dos seus projetos de vida, Bento Amaral vê entrar em vigor a partir de 1 de fevereiro a lei que determina que todas as empresas com mais de 100 colaboradores passam a ser obrigadas a respeitar uma quota mínima de empregabilidade de trabalhadores com deficiência. Apesar de ser apenas "um pequeno passo", é uma medida que deve ser vista com "júbilo", afirma Bento Amaral em comunicado. Os interessados poderão obter mais informações através do endereço email info@humanwinety.com.