Humanwinety é o novo projeto inclusivo que quer ajudar a mudar o mundo a partir do vinho e turismo

Bento Amaral (ao centro) desafiou Cláudio Martins (esq.), a que se juntaram Tiago Coelho e Micaela Ferreira. © DR

O enólogo Bento Amaral, diretor dos Serviços Técnicos e de Certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), vai deixar a instituição, pelo menos temporariamente, para se dedicar a um novo projeto. Em parceria com Cláudio Martins, da Martins Wine Advisor, criou a Humanwinety, empresa que pretende promover a integração de indivíduos com deficiências físicas ou intelectuais e outras minorias, sejam elas de "comunidades étnicas frágeis" ou de refugiados, no mundo do vinho e da hotelaria. O objetivo é dar-lhes formação e capacitá-los para que possam ser integrados no setor, sendo que, a cinco anos, a Humanwinety espera ter 500 alunos envolvidos nas suas atividades e estar já a operar na Europa mediterrânica e na América do Sul.

Tetraplégico desde os 25 anos, Bento Amaral nunca deixou que isso lhe toldasse o futuro. Dedicou-se à vela adaptada, foi campeão mundial em 2005 e representou Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2008. Licenciado em Engenharia Alimentar, começou a trabalhar no IVDP em 1999, onde foi chefe da Câmara de Provadores até 2013, e diretor dos Serviços Técnicos e de Certificação desde então. Em 2020, integrou o lote restrito de cinco nomeados para o prémio "Personalidade do Ano no Vinho" pela revista norte-americana Wine Enthusiast. Uma vida plena de oportunidades que quer partilhar com outros.

"Este é um projeto que me apaixona. Depois de 23 anos no IVDP, e por sentir que tenho sido um privilegiado a quem foram dadas oportunidades que muitas pessoas em situações semelhantes não têm, senti que era chegada a altura de fazer alguma coisa e falei com o Cláudio, que aceitou este desafio, e pedi aqui uma licença de dois anos para sair e fazer este trabalho. Acreditamos que este é um projeto que irá ajudar a transformar o mundo do vinho e a transformar o mundo num lugar melhor", explicou, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Já Cláudio Martins lembra que, além de formar as pessoas, a Humanwinety pretende ter um papel na educação dos parceiros que virão a receber estes novos formandos e a dar-lhes emprego. "Não é só termos uma casa de banho para deficientes porque estamos a receber uma pessoa em cadeira de rodas. Tem que ser muito mais do que isso. É preciso trabalhar para que toda a equipa esteja capacitada não apenas para integrar uma pessoa com deficiência, mas para se integrarem no mundo desse novo colaborador. Temos mais-valias em Portugal para o fazer, a disponibilidade para fazer as coisas bem feitas e, por isso, embora se pretenda que esta seja uma empresa global, vamos começar por Portugal", sublinha.

Juntam-se ainda à Humanwinety Micaela Martins Ferreira, irmã de Cláudio e sócia na Martins Wine Advisor (MWA), com larga experiência no setor do vinho, do marketing e do e-commerce, tendo a seu cargo a perspetiva mais financeira do projeto, e Tiago Coelho, o "gestor artista", com uma larga experiência na produção de conteúdos de entretenimento para marcas como a Red Bull ou a Nike, ou para bandas como 50 Cent, mas também na realização de um reality show sobre uma família produtora de vinho, na Califórnia, ou como diretor de produção de festivais como o Douro Film Harvest ou Racing Fest.

O projeto deverá arrancar no último trimestre do ano, com a formação online, estando já preparados os conteúdos pedagógicos para os cursos de enologia e para sommeliers. Seguir-se-ão outros, designadamente sobre enoturismo, hospitalidade, provas de vinhos ou gastronomia. "A empresa está pronta a arrancar. Estamos a fechar parcerias a nível nacional e europeu, e precisamos de fechar a parte tecnológica. Para podermos disponibilizar esta plataforma de e-learning à distância precisamos de toda uma estrutura tecnológica bastante complexa, que está a ser desenvolvida por parceiros nacionais", refere Tiago Coelho.

Ambição global

Os cursos serão ministrados em inglês e legendados em todas as línguas onde a Humanwinety vier a instalar-se, sendo que o objetivo é alargar a atividade, o mais depressa possível, a Espanha e, depois, a França, Itália, Grécia e Reino Unido. Numa segunda fase, que se admite que possa acontecer a partir do quinto ano de atividade, embora Bento Amaral acredite que possa ser antes, o projeto chegará à América do Sul, aproveitando a notoriedade da atividade de Martins Wine Advisor no Brasil, por exemplo. Há ainda a componente de linguagem gestual a ter em conta. Além disso, há já um acordo de princípio com uma empresa de recursos humanos que irá assumir a responsabilidade da formação na área das soft skills. "Já temos a casa bastante construída, só não temos ainda é o andar modelo para mostrar", graceja Bento Amaral, que se irá dedicar em pleno a este projeto a partir de 1 de julho.

Definido está já que o negócio será financiado quer por meios próprios dos quatro investidores, mas também através de doações e de receitas obtidas em leilões e outros eventos similares. A Fundação Gérard Basset, com sede no Reino Unido, é um dos parceiros já garantidos da Humanwinety. Haverá ainda patrocinadores nacionais e internacionais, que estão a ser negociados, sendo que os próprios estudantes terão de pagar propinas por cada curso que frequentem.

Mas porque muitos destes alunos não terão forma de financiar a formação, a primeira atividade pública da empresa está já desenhada: serão dois leilões de vinhos raros, que vão acontecer em setembro, em Lisboa e no Porto, que permitirão arrecadar receitas para o projeto, sendo que parte das verbas arrecadadas reverterão para a Cáritas.

"A Humanwinety não deixa de ser uma empresa, mas tem um objetivo social e humanista muito grande. E isso reflete-se nestes leilões. Escolhemos a Cáritas para que seja transparente e transversal toda a gestão do dinheiro que possamos angariar e o nosso objetivo é ajudar crianças e médicos que precisam de ajuda e que são vítimas da guerra na Ucrânia", acrescenta Tiago Coelho.

O primeiro aluno está já escolhido, é uma jovem com um síndrome raro, diagnosticado quando estava da faculdade, a estudar Engenharia Informática, e que deixou de falar, e cuja aprendizagem na Humanwinety será patrocinada pela Martins Wine Advisor. "Ela comunica através do telemóvel, apenas, mas é uma pessoa com muitas capacidades em termos cognitivos, apesar de algum condicionamento a nível motor. Vai começar a trabalhar connosco no nosso escritório [da Martins Wine Advisor, em São Romão], a partir de setembro, na parte administrativa e será uma mais-valia na área das tecnologias de informação", diz Micaela Martins Ferreira.

Segundo o responsável, o plano de negócios desenhado prevê o arranque do projeto, no final do ano, com 10 formandos, número que subirá para 45 no final do primeiro ano, 250 no final do segundo e 300 no ano seguinte. Ao quinto ano, o objetivo é atingir os 500 formandos, "numa perspetiva bastante conservadora", garante Micaela.

Tudo isto depende do interesse e da capacidade das próprias empresas em receberem estes formandos, mas Bento Martins acredita que é só uma questão de estas perceberem que o atendimento por uma pessoa numa cadeira de rodas ou por um cego pode ser uma ferramenta de marketing poderosa. "O impacto emocional sobre quem visita o espaço será imenso e nunca mais o esquecerão", defende. Micaela corrobora: "Há um restaurante em Londres onde toda a receção aos clientes é feita por pessoas cegas, devidamente formadas, para receber os clientes. Isto é uma prova de que existe efetivamente interesse do setor em ter pessoas para fazer coisas diferentes e proporcionar experiências diferentes ao cliente. E eu acredito que Portugal está apto para receber estas áreas diferenciadoras dentro deste setor".