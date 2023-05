Humberto Pedrosa fez crédito com garantia pessoal para assegurar pagamentos na TAP

Humberto Pedrosa, ex-acionista e administrador da TAP © Gerardo Santos / Global Imagens

Humberto Pedrosa fez uma linha de crédito com garantia pessoal em seu nome quando entrou na TAP, em 2015, integrando o consórcio privado Atlantic Gateway, em conjunto com o empresário brasileiro David Neeleman.

"Chegados à TAP encontrámos a companhia sem saldo de caixa, com pagamentos em atraso e risco de não poder pagar salários nesse mês. O grupo Barraqueiro não só usou fundos próprios para pagamento do preço da parte que lhe competia das obrigações da capitalização como facilitou também uma linha de crédito com garantia pessoal minha", disse o ex-acionista da transportadora aérea esta terça-feira, 9.

Humberto Pedrosa, que está esta tarde a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI), recordou o "forte empenho, motivação e entusiasmo" no processo de reprivatização da companhia e lamentou a sua saída da estrutura acionista da empresa. "Como empresário o fim da participação não foi o que gostaria. Não obstante, apraz-me o muito que foi alcançado durante os anos na TAP e que apenas circunstâncias anómalas interromperam", apontou, referindo-se às dificuldades que assolaram a companhia no período da pandemia e que conduziram ao plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia.

"Fomos desafiados pelo governo para permanecer e crentes de que a vontade seria que o grupo Barraqueiro fosse parceiro estratégico. Aceitámos manter a nossa participação (...) Infelizmente, foi evidente, mais tarde, que plano de reestruturação não permitira a manutenção da nossa participação".

Questionado pelo deputado do Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, sobre os motivos pelos quais não aceitou injetar dinheiro na companhia, quando confrontado pelo governo, respondeu que não tinha os "mil milhões de euros" necessários para salvar a TAP.

"Não conheço nenhum empresário privado que tivesse disponibilidade de mil milhões de euros para colocar na TAP ou noutro sitio qualquer. Para dar uma ajuda à TAP era preciso, no mínimo, mil milhões de euros. Se tivesse [o capital] teria posto porque acredito na TAP, acredito que será uma boa companhia, precisa é de ter uma boa gestão", disse aos deputados.

226 milhões da Airbus ainda estão na TAP

Já sobre o negócio de Neeleman com a Airbus, o ex-acionista disse os 226 milhões de euros, que resultaram do acordo e serviram para financiar a privatização, ainda estão nos cofres da companhia. "Os 226 milhões que a Airbus disponibilizou para capitalizar a TAP ficaram na TAP. Estava previsto que estas prestações acessórias só estariam disponíveis ao fim de 30 anos, esse dinheiro ficou na TAP e ainda lá esta hoje".

Humberto Pedrosa adiantou também que quando se juntou ao consórcio com o empresário brasileiro o negócio com a Airbus já estava fechado. "Não me parece que tenha havido alguma irregularidade. Foram feitas análises sobre o negócio e reconheço que estaria tudo normal", indicou, assegurando que não estava informado sobre os fundos. "Só vim a saber mais tarde", reiterou.

Questionado pela deputada bloquista, Mariana Mortágua, sobre a indemnização de 55 milhões de euros paga a David Neeleman para a sua saída, o líder da Barraqueiro assumiu que "se calhar havia bastante vontade da parte do governo em afastar ​​​​​​​Neeleman" da TAP.

Em atualização