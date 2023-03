Hyundai assegura 20% das vendas no canal digital

A Hyundai Portugal aguarda a chegada do Ioniq 6, o novo electrified streamliner, e do novo Hyundai Kauai. © SHAWN THEW/EPA

A Hyundai, marca sul-coreana de automóveis, registou no ano passado um volume de negócios superior a 140 milhões de euros em Portugal, terminando o exercício a ocupar a 7.ª posição no mercado de ligeiros de passageiros, com uma quota de 4,65%. Mais de 20% das vendas ocorreram através dos canais digitais. É que os consumidores estão cada vez menos dispostos a andar de stand em stand para observar os automóveis, verificar preços ou condições de financiamento. E a Hyundai, atenta às novas tendências de consumo, decidiu apostar no comércio automóvel eletrónico e lançou a plataforma Click to Buy.

Segundo Ricardo Lopes, chief operating officer (em português, diretor de operações) da Hyundai Portugal, a loja online tem todas as informações sobre os modelos da marca sul-coreana, permite ao cliente simular o valor de retoma da viatura para troca e também escolher a solução de financiamento que mais lhe convém, entre as várias opções disponíveis na plataforma.

Durante todo esse processo, o potencial comprador pode contar com um acompanhamento permanente, seja pelo live chat ou contacto direto com um comercial. Em resumo, "desde o momento da reserva, passando pela avaliação da retoma, até ao financiamento, toda a experiência pode ser feita 100% online", sublinha o responsável, garantindo que o preço estabelecido para a retoma do carro "não é apenas uma estimativa, mas sim, um valor garantido" no processo de compra.

A facilidade de aceder a todos esses serviços não dispensa, contudo, uma observação mais cuidada e atenta do automóvel. Por isso, a Hyundai Click to Buy dispôs na página de pesquisa por cada modelo de automóvel vários filtros, como preço, motorização, segmento, entre outros, que permitem aos clientes encontrar o carro Hyundai à medida das suas necessidades. A plataforma integra ainda um showroom virtual, onde é possível ter uma visão 360º do exterior e interior dos veículos e comparar modelos. Ainda assim, é habitual o comprador querer ver o carro mais de perto, e colocar o pé no acelerador e no travão. A loja online não tem um simulador de condução, mas está preparada para responder a estes anseios.

Como diz Ricardo Lopes, na Hyundai Click to Buy é possível agendar um test drive e falar com um agente digital. O processo de compra passou "a ser uma verdadeira experiência omnichannel, pois o cliente pode optar pelo canal digital ou canal presencial". Em suma, o comprador é que decide se quer ter uma experiência integralmente digital ou não. "A qualquer momento da sua jornada de compra digital, pode transitar para o formato presencial, caso queira ver e experimentar a viatura ou simplesmente ter contacto com um especialista Hyundai", frisa.

A plataforma tem à venda todos os modelos da marca, sendo que para já só comercializa automóveis novos. Segundo Ricardo Lopes, os carros publicitados na Hyundai Click to Buy estão disponíveis para entrega imediata. Por questões logísticas e de aprovação final de financiamento, o prazo máximo de entrega no concessionário é de 14 dias. Desde o lançamento, em junho do ano passado, a plataforma já recebeu mais de 150 mil visitas, gerou cerca de quatro mil logins e contabilizou perto de 3600 avaliações.

Este ano, a Hyundai Portugal vai renovar 80% do seu line-up, sendo que aguarda a chegada do Ioniq 6, o novo electrified streamliner, e do novo Hyundai Kauai. Ricardo Lopes adianta que, em 2023, a marca sul-coreana irá apresentar ao mercado novos projetos na área da mobilidade elétrica e na experiência do cliente. Com esta carteira, o responsável prevê um crescimento das vendas em 20%.

Já no que toca aos preços, são de admitir revisões em alta. Como sublinha, "os efeitos da paragem quase total ao nível das cadeias produtivas durante o período da pandemia ainda se fazem notar nos dias de hoje e o contexto de guerra na Ucrânia veio dificultar a recuperação do setor automóvel, tendo-a até agravado". A indústria continua com falta de matérias-primas e de componentes, a que soma o aumento de custos na cadeia logística. Este contexto, diz, tem "enorme reflexo nos custos de produção e distribuição, o que tem obrigado a ajustes dos preços praticados".