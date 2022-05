Hyundai investe 5,2 milhões de euros em nova fábrica nos Estados Unidos

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Maio, 2022 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

O fabricante sul-coreano Hyundai Motor revelou hoje que vai fazer um investimento de 5.540 milhões de dólares (5.246 milhões de euros) nos Estados Unidos para construir uma nova fábrica na Geórgia para produzir veículos elétricos e baterias.

O grupo sul-coreano anunciou hoje o seu projeto de novas instalações de produção nos Estados Unidos fazendo-o coincidir com a visita à Coreia do Sul do presidente norte-americano, Joe Biden, o qual prometeu reforçar a cooperação económica com Seul e aumentar o compromisso conjunto de desenvolvimento de indústrias limpas.

A Hyundai Motor prevê iniciar a construção da fábrica na Geórgia em janeiro do próximo ano, tendo como objetivo iniciar as operações no primeiro semestre de 2025, explica o grupo empresarial em comunicado, adiantando que a unidade fabril terá uma capacidade de produção anual de 300.000 veículos elétricos.

Ao investimento previsto pela Hyundai Motor na Geórgia juntar-se-ão outros 1.000 milhões de dólares (947 milhões de euros) que serão investidos por fornecedores do setor, o que fará com que sejam criados mais de 8.000 empregos no Estado da Geórgia, segundo a Hyundai.

Na sexta-feira, o Air Force One aterrou na base norte-americana de Osan, a sul de Seul, e Biden juntou-se ao novo presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, para uma visita a uma fábrica de semicondutores da Samsung, naquela que é a sua primeira viagem à Ásia como presidente dos Estados Unidos.

Hoje reuniu-se com Yoon Suk-yeol, estando previsto no domingo encontrar-se também com o líder da Hyundai e nesse dia viajar para o Japão.