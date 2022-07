IAG reduz prejuízos para 654 milhões de euros no primeiro semestre

© Amir MAKAR/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Julho, 2022 • 13:54

O International Airlines Group (IAG), que inclui a britânica British Ariways e a espanhola Iberia, registou um prejuízo de 654 milhões de euros no primeiro semestre, um terço das perdas registadas no mesmo período de 2021, foi hoje anunciado.

No relatório enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), o IAG salienta que no segundo trimestre voltou a ter lucro "na sequência da forte recuperação da procura em todas as companhias aéreas".

Entre abril e junho, a companhia aérea obteve um lucro de 293 milhões de euros, em comparação com um prejuízo de 967 milhões de euros no mesmo período de 2021.

No comunicado, o IAG atribuiu a melhoria ao aumento "significativo" da capacidade e da ocupação e das receitas por passageiro em comparação com o primeiro trimestre.

Em 30 de junho, a dívida líquida caiu 688 milhões de euros para 10.979 milhões de euros, refletindo o benefício sazonal das reservas de viagens no segundo semestre do ano.

As receitas aumentaram em 6.463 milhões de euros para 7.604 milhões de euros no primeiro semestre, impulsionadas pelo aumento da capacidade operada e pelo impacto positivo do aumento de 28,6 pontos percentuais do coeficiente de ocupação de passageiros.

O IAG destaca a forte posição de liquidez em 30 de junho, que aumentou de 11.986 milhões de euros em dezembro de 2021 para 13.489 milhões de euros.

A capacidade de transporte de passageiros no segundo trimestre foi de 78% da capacidade no mesmo período de 2019, contra 65% no primeiro trimestre.

O coeficiente de ocupação de passageiros foi 81,8%, 3,2 pontos inferior ao de 2019 e superior em 72,2% ao do primeiro trimestre, diz o comunicado.

Em resposta ao complexo ambiente operacional em Heathrow, a capacidade da British Airways foi limitada a 69,1% no segundo trimestre (contra 57,4% no primeiro trimestre) e a companhia aérea planeia aumentá-la para cerca de 75% no terceiro trimestre.

A companhia aérea comprometeu-se a adquirir combustível sustentável, que cresceu para 865 milhões de dólares - 830 milhões de euros - nos próximos 20 anos, que inclui um quarto da meta do IAG para 2030 (10% das necessidades totais de combustível).