IAG supera perdas e lucra 921 milhões de euros no primeiro semestre

A empresa de aviação IAG, que integra a British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus e a Level, obteve entre janeiro e junho um lucro (bruto) de 921 milhões de euros, face às perdas de 2022.

De acordo com o International Airlines Group (IAG) os lucros devem-se à "forte procura" e ao rendimento "particularmente positivo" do negócio em Espanha.

O relatório enviado hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), de Espanha, o IAG refere que entre os meses de abril e junho atingiu os lucros trimestrais mais elevado de sempre no percurso da empresa: 307 milhões de euros.

A faturação do grupo, no primeiro semestre do ano, chegaram aos 13.583 milhões, 45,2% mais do que em 2021, dos quais 7.694 correspondem ao segundo trimestre.