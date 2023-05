IAPMEI lança App do Empreendedor

work telemóvel

O IAPMEI anunciou que lançou a App do Empreendedor para que seja "um ponto de encontro entre entidades do ecossistema empreendedor, com a criação de uma comunidade digital, que promove o 'networking' e a partilha de conhecimento e contactos".

Num comunicado hoje divulgado, o IAPMEI refere que a App também tem como objetivo dar "maior visibilidade e credibilidade, 'feedback' e mentoria crítica e sustentada para o crescimento".

"A App disponibiliza uma biblioteca de conteúdos e informação útil para empreendedores e empresas, acompanhando o seu percurso, segmentados pelas fases de ideia, projeto e 'startup'", com nomeadamente uma "agenda de eventos, notícias sobre empreendedorismo e contactos de entidades do ecossistema empreendedor" e "vídeos, 'podcasts', 'ebooks' e artigos disponibilizados de acordo com o ciclo de vida dos projetos empresariais - Ideia, Projeto e Startup".

A App também tem "quizzes para aferir conhecimentos sobre diversas temáticas relacionadas com o empreendedorismo" e "ferramentas e instrumentos de apoio e capacitação para o desenvolvimento de projetos".