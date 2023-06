IAPMEI lança App do Empreendedor, plataforma digital desenvolvida pela Innovagency

© DR.

A Agência para a Competitividade e Inovação, IAPMEI, acaba de lançar a App do Empreendedor, projeto que pode ser uma peça-chave no ecossistema empreendedor português. Desenhada e desenvolvida pela Innovagency, a aplicação vai proporcionar a conexão entre empreendedores, entidades do ecossistema e todos os que estejam interessados no mundo do empreendedorismo.

A experiência do utilizador foi o foco central no desenvolvimento desta plataforma, que combina um "design visualmente impactante, uma interface intuitiva e uma solução tecnologicamente sofisticada", pode ler-se em comunicado.

"Quando ganhámos esta consulta, ficámos entusiasmados em participar neste projeto inovador e desenvolver uma plataforma que será uma autêntica ferramenta de trabalho para todos os empreendedores", refere Pedro Lobo, CEO da Innovagency.

Para ambas as entidades, a criação da App do Empreendedor é um passo importante para o empreendedorismo qualificado e criativo em Portugal, tornando-se um apoio ao desenvolvimento e sustentabilidade de novas empresas, perspetivando evoluir conforme as necessidades das mesmas.

Os utilizadores têm, então, acesso a uma variedade de conteúdos, desde tutoriais em vídeo e artigos, a podcasts e jogos de perguntas para avaliar conhecimentos. Além disso, são disponibilizados instrumentos de apoio ao lançamento e maturação de projetos, agenda de eventos, notícias e contactos de diversas entidades do ecossistema empreendedor.

A App do Empreendedor é um produto com origem no Startup Boost powered by Capacitar para Empreender, projeto promovido pelo IAPMEI e cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu.