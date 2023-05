IberBlue Wind investe 2.500 milhões em parque eólico offshore na Andaluzia

© D.R.

A IberBlue Wind, empresa interessada em instalar um parque eólico ao largo da costa da Figueira da Foz, vai investir 2.500 milhões de euros na construção e manutenção de 55 turbinas offshore, com uma capacidade instalada de 990 MW, no mar da região espanhola da Andaluzia. O investimento vai gerar 3.300 postos de trabalho.

Este projeto, denominado "La Pinta" em homenagem a uma das três caravelas utilizadas por Cristóvão Colombo na sua primeira viagem à América, está projetado para o largo das costas de Granada e Almeria e abrangerá uma área de 316 km2.

Segundo divulgou a empresa em comunicado, o parque terá capacidade para fornecer eletricidade a mais de 670.000 casas.

A IberBlue Wind já enviou o Documento de Projeto Inicial, que inclui as características técnicas do projeto, ao Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico de Espanha.

Julio Vera, da IberBlue Wind, considera na nota enviada à imprensa que "a Andaluzia é uma área-chave para o desenvolvimento da energia eólica offshore em Espanha". Na sua opinião, "tem um grande recurso eólico, boas infraestruturas e capacidade potencial para se tornar uma referência para este tipo de projetos". No entantro, lembra a necessidade de "reforçar a rede elétrica na área circundante, para poder transferir corretamente a energia gerada".

Este é o segundo parque eólico offshore que a IberBlue Wind anuncia na Andaluzia. A empresa apresentou em novembro último o projeto Nao Victoria no Mar de Alborão, ao largo das costas de Málaga e Cádis, que terá uma capacidade instalada de 990 MW.

A empresa anunciou também recentemente um projeto eólico offshore transfronteiriço, ao largo de Espanha e Portugal, composto por dois parques, denominados "Juan Sebastián Elcano" e "Creoula".