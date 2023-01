IberBlue Wind já está a preparar projetos no Centro e Norte do país

A IberBlue Wind, joint venture que junta o grupo irlandês Simply Blue e as espanholas Proes Consultores e FF New Energy Ventures, já está em campo para avançar com projetos eólicos flutuantes em Portugal. O Centro e o Norte do país estão na mira do consórcio que aguarda com grande expectativa o lançamentos dos leilões offshore que o governo prometeu para este ano. Dos 10 gigawatts (GW) que o executivo estabeleceu como meta para esta tecnologia, a IberBlue Wind tem como "ambição desenvolver pelo menos 20%", adiantou ao Dinheiro Vivo Dorleta Marina, diretora de projetos da joint venture.



"O nosso objetivo é concorrer aos leilões de energia eólica offshore e estamos a trabalhar nas fases iniciais dos projetos enquanto aguardamos os requisitos que serão estabelecidos nos concursos", explicou a responsável do consórcio que quer assumir-se como um dos principais players no mercado offshore da Península Ibérica.



Questionada sobre as expectativas que a empresa tem para o concurso que deverá ser lançado no segundo semestre deste ano, Dorleta Marina sublinhou que, no essencial, esperam "critérios razoáveis" e que se adequem às características do país. E exemplifica: "Em Portugal, a tecnologia instalada não poderá ser maioritariamente fixa, mas sim, flutuante, porque não existe plataforma continental...", alertou a diretora de projetos da joint venture criada no ano passado.



Outro dos pedidos da IberBlue Wind para o futuro leilão está relacionado com a valorização de experiência das empresas no desenvolvimento de eólicas flutuantes offshore. Além disso, esperam que "o governo lance um leilão onde não só os grandes players com grandes balanços possam participar, mas também os promotores modestos mas experientes (em eólicas flutuantes offshore) o possam fazer, pois acreditamos que isto traz garantias ao processo de que os projetos serão executados", adverte a responsável.



Enquanto aguardam novidades por parte do governo em relação ao concurso, a IberBlue Wind decidiu meter já mãos à obra, estando já a trabalhar nas fases preliminares dos projetos. Os "esforços estão concentrados nas zonas Centro e Norte, uma vez que estas têm um elevado potencial de recurso eólico e esperamos que estejam sob as áreas selecionadas pelo governo para os leilões de energia eólica offshore", detalha Dorleta Marina.



A ambição da IberBlue Wind passa por "desenvolver pelo menos 20% dos 10GW que o governo português estabeleceu como meta para 203", reforçou, adiantando que, neste momento, estão a visar 2GW de capacidade instalada no mercado ibérico, o que se traduziria na produção de eletricidade para abastecer 1,2 milhões de casas.



"Acreditamos que é tempo de os governos definirem objetivos até 2035 e 2040, para que o setor possa estabelecer as suas estratégias para os anos vindouros. E, no nosso caso, vamos alinhar os nossos com estes objetivos, tentando desenvolver o máximo de gigawatts possível".



Em Espanha, os projetos da IberBlue Wind já estão numa fase mais avançada. No país vizinho, a empresa lançou já o seu primeiro projeto, denominado Nao Victoria, em homenagem à nau da expedição Magalhães-Elcano. Esse parque eólico flutuante fica localizado no Mar de Alborão, ao largo das costas de Cádis e Málaga, e vai contar com 55 turbinas eólicas e uma capacidade instalada de 990 MW.