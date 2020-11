Iberdrola anuncia investimento de 75 mil milhões até 2025

Mais de metade dos investimentos da Iberdrola, presidida por Ignacio Galán, estão centrados nas renováveis © Iberdrola

Dinheiro Vivo 05 Novembro, 2020 • 17:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Iberdrola vai investir 75 mil milhões de euros, até 2025, na produção de energias renováveis, um plano de "investimento histórico", assente nas energias renováveis, nas redes, no armazenamento e no retalho. O objetivo é "antecipar e aproveitar as oportunidades da revolução energética com que se defrontam as principais economias do mundo", refere a companhia espanhola em comunicado.

Cerca de 90% do valor total corresponde a investimento orgânico, num total de 68 mil milhões de euros, e que contribuirá para a "revitalização do tecido industrial e do emprego" nos países onde opera. Os restantes sete mil milhões correspondem à compra da americana PNM Resources, recentemente anunciada. "Após 20 anos a antecipar a transição energética, o nosso modelo de negócio posiciona-nos como um agente chave na transformação do tecido industrial, promovendo com a nossa experiência, compromisso social e capacidade financeira um modelo de crescimento económico sustentável a longo prazo, capaz de fazer frente aos desafios atuais da sociedade", destaca o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, no comunicado.

Em termos geográficos, os ​​​investimentos estarão focados "em países com ambições climáticas e classificação A", especifica a companhia. Aproximadamente 14.300 milhões serão destinados a Espanha, o que representa 21% do total e um aumento de 60% em relação ao plano anterior. Neste mercado, mais de 7.000 milhões irão para as energias renováveis e, para as redes, mais de 4.500 milhões de euros. Já os Estados Unidos e o Reino Unido respondem por 34 mil milhões de euros de investimento.

Quanto ao segmento de mercado, os investimentos em renováveis permitirão à Iberdrola atingir 60 gigawatts (GW) em 2025, o que significa duplicar a sua potência atual, "dando um grande impulso à tecnologia eólica offshore, com 4 GW no final do período, uma tecnologia que contribui com 5 vezes o EBTIDA/MW em relação à energia solar fotovoltaica e em 3 vezes a energia eólica onshore. A aposta da Iberdrola também permitirá crescer na área da energia solar fotovoltaica, com uma previsão de 16 GW instalados no final do período e reforçar a sua liderança na energia eólica e hidroelétrica onshore, com 26 GW e 14 GW instalados em 2025, respetivamente", destaca.