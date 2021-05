Iberdrola com plano tarifário energia 100% verde para PME

A Iberdrola é líder mundial na produção eólica. Na foto, Ignacio Galan, CEO da companhia © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A Iberdrola tem um novo plano tarifário para as pequenas e médias empresas. O Plano BTE - Energia Verde destina-se ao segmento empresarial com consumo em Baixa Tensão Especial (BTE), permitindo às empresas contratar eletricidade totalmente a partir de fontes renováveis e sem custos adicionais por isso.

Alem de permitir ao cliente participar "ativamente na missão da transição energética", o novo plano permite a escolha entre três tipologias de desconto, que variam entre 5% a 8% no preço de energia, adaptáveis ao seu perfil de consumo. Permite, assim, ao cliente poupar nos períodos de maior consumo, garante a empresa em comunicado.

"Este plano junta dois objetivos fundamentais da Iberdrola: apresentar as melhores soluções de mercado; disponibilizar energia verde ao maior número de clientes possível. Se queremos avançar na transição energética, temos de criar condições reais e competitivas para os consumidores. É dever do sector energético criar soluções verdes que permitam às empresas serem competitivas nos mercados nacional e internacional, sobretudo nesta fase de retóma económica. Este é o momento de criar uma economia mais verde, mais sustentável e mais competitiva", destacam Frederico Teotónio Pereira e Miguel Lara, gestores do segmento de PME na Iberdrola Portugal, citados no comunicado.