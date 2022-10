Iberdrola, EDP Comercial e SU Eletricidade são as empresas de energia com mais reclamações

© PHILIPPE DESMAZES / AFP

A Iberdrola, EDP Comercial e SU Eletricidade são as empresas de energia que receberam mais reclamações de acordo com um estudo da Deco Proteste.

"Segundo os dados apurados, um quinto dos inquiridos tiveram problemas nos últimos 12 meses, sendo que a Iberdrola, EDP Comercial e SU Eletricidade destacam-se como as empresas alvo de mais queixas do que a média", segundo a mesma nota.

Em sentido contrário, a Lusitaniagás e a Setgás são as empresas do setor de energia que foram alvo de menos reclamações.

Ainda no mesmo relatório, mais de metade dos inquiridos (56%) usam eletricidade e gás natural em casa, sendo que 36% juntaram as duas energias num mesmo contrato e 16% têm fornecedores diferentes para cada uma. A maior parte dos inquiridos (69%) mantém-se fiel e é cliente há três ou mais anos e só 17% mostraram-se insatisfeitos com o fornecedor.

No estudo da Deco, a informação fornecida, serviço de apoio ao cliente, site e/ou aplicação do fornecedor, transparência e exatidão das faturas foram os critérios analisados para compreender os fatores que mais agradam ou desagradam os consumidores.

A empresa verificou também que a Goldenergy e a MEO Energia foram as únicas entidades com satisfação "acima da média em todos os critérios".

Mudanças para outras empresas de energia

Apenas 14% dos inquiridos mudaram de empresa nos últimos 12 meses, sendo que houve mais mudanças entre os fornecedores de eletricidade e da oferta dual do que entre os utilizadores de gás natural.

A maioria dos inquiridos (65%) decidiram mudar para conseguir melhor tarifas e serviços "mais vantajosos". Só 6% referiram tê-lo feito devido a problemas com o fornecedor anterior.

Relativamente a trocas, a satisfação global foi de 7,5 em dez pontos. A facilidade em mudar e o tempo de mudança foram os aspetos que mais agradaram aos clientes. A informação recebida durante o processo foi o aspeto menos positivo.

A Deco Proteste, organização de defesa do consumidor, realizou em março e abril de 2022 o inquérito anual aos seus subscritores para avaliar a satisfação com os fornecedores de energia.