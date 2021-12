Iberdrola evita emissão de 180 mil toneladas de CO2 com energia 100% verde

© AFP

A Iberdrola já fornece energia 100% verde a clientes residenciais em Portugal, garante a empresa, que avança que conseguiu evitar a emissão de 180 mil toneladas de CO2 para a atmosfera, "o que constitui um valor equivalente à capacidade de absorção de aproximadamente nove milhões de árvores".

Em comunicado, a empresa energética espanhola explica que se trata "de um número 18 vezes superior ao da redução de emissões obtidas pelo uso de gás natural em veículos em Portugal no ano de 2020 e 3,5 vezes superior à capacidade de absorção total do olival do Alqueva".

A empresa diz-se apostada na "descarbonização da economia portuguesa e ambiciona, até 2025, "aumentar a sua carteira total de clientes em cerca de 60%, até aos 650 mil, e antes de 2030 alcançar mais de um milhão de clientes".

A nível global, a Iberdrola fechou 17 centrais a carvão e a fuel e investiu cerca de 120 mil milhões de euros em energias limpas, smart grids e digitalização, atingindo 35 GW instalados em energias renováveis, avança em comunicado.

E, na próxima década, prevê investir a nível mundial 155 mil milhões de euros para "atingir zero emissões até 2030, antecipando assim a meta europeia em 20 anos". A empresa fornece energia a mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo e considera que "o combate às alterações climáticas é totalmente compatível com a criação de valor para os seus accionistas colaboradores e para sociedade em geral".