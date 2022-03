Iberdrola investe oito milhões em central fotovoltaica em Palmela

© D.R.

A Iberdrola Portugal investiu oito milhões de euros na construção da Central Fotovoltaica do Conde, em Palmela, distrito de Setúbal, que estará pronta e em funcionamento até ao final do ano, anunciou a Câmara Municipal.

"Trata-se de um investimento de oito milhões de euros, da Iberdrola Portugal, com uma área de cerca de 20 hectares, que irá produzir mais de 20 GWh/ano [gigawatt-hora por ano], o suficiente para garantir o abastecimento médio de cerca de 5.000 habitações e evitar a emissão de cerca de 6.000 toneladas de CO2 [dióxido de carbono] anuais", explicou a Câmara Municipal de Palmela, em comunicado.

A cerimónia de lançamento da primeira pedra da Central Fotovoltaica do Conde, na freguesia de Quinta do Anjo, teve lugar no dia 16 de março e contou com a presença da presidente executiva da Iberdrola Renewables Portugal, Renata Rodrigues, que garantiu que "a central estará concluída e a funcionar até ao final do ano".

Já o presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amaro, destacou a "importância da criação deste tipo de infraestruturas junto ao Parque Industrial da Autoeuropa e da zona industrial de Vila Amélia, onde estão localizados muitos fornecedores do "cluster" automóvel e diversas outras empresas, ligadas, principalmente, à robótica, automação, logística e distribuição, que poderão beneficiar de sinergias com centrais solares fotovoltaicas, com vantagens económicas e ambientais".

O concelho de Palmela conta, atualmente, com duas centrais fotovoltaicas já em funcionamento e três em construção.