Iberdrola reforça nos EUA com a compra da PNM Resources

A Avangrid, empresa do grupo Iberdrola cotada na bolsa de Nova Iorque vai adquirir a PNM Resources. A operação ronda os 8,3 mil milhões de dólares, incluindo dívida, e cria o terceiro maior grupo de energias renováveis nos Estados Unidos.

Em comunicado, o grupo presidido por Ignacio Galán, explica que se trata de uma aquisição amigável, que será realizada por meio de uma fusão, e que "permitirá aos acionistas da PNM receberem aproximadamente 4,318 mil milhões de dólares", o que coloca o valor implícito da empresa nos 8,3 mil milhões, considerando a dívida líquida mais ajustes de aproximadamente quatro mil milhões de dólares.

O preço de compra representa um prémio de 10% sobre o preço dos títulos da PNM no fecho de terça-feira e de 19,3% sobre a cotação média das ações da empresa no último mês.

O negócio, que está sujeito à aprovação dos acionistas da PNM Resources e às autorizações regulatórias correspondentes, deverá estar concluído em 2021. "A combinação de Avangrid e PNM, com aproximadamente 4,1 milhões de pontos de abastecimento, uma base de ativos regulados (RAB) de aproximadamente 14,4 mil milhões de dólares, mais de 168.000 km de redes de distribuição e transmissão e aproximadamente 10,9 GW de capacidade instalado (a partir de 2019), vai acelerar o crescimento do Grupo Iberdrola nos Estados Unidos", refere a empresa espanhola.

A fusão das duas empresas criará uma das maiores companhias do setor energético nos EUA, com 10 empresas de eletricidade reguladas distribuídas por seis estados (Nova Iorque, Connecticut, Maine, Massachusetts, Novo México e Texas) e a terceira operadora de energias renováveis nos EUA, com presença em 24 estados, destaca, ainda, a Iberdrola. Combinadas, terão ativos superiores a 40 mil milhões de dólares, um EBITDA de 2,5 mil milhões e resultados líquidos de 850 milhões de dólares, em função dos dados de 2019.