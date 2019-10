Iberia lança projeto para atrair pilotos femininos

A Iberia lançou um programa com o objetivo de atrair talento feminino e promover as jovens profissionais a lugares como piloto e engenheira de segurança de voo.

O projeto “Quiero Ser”, enquadrado num Plano de Diversidade e Inclusão que a Iberia lançou com o objetivo de desenvolver o talento feminino, reuniu 35 jovens, durante dois dias, que visitaram as instalações de manutenção da sede da companhia aérea, os hangares e a oficina de motores, para além dos simuladores do voo.

A visita acabou na sede do grupo IAG, formado pela British Airways, Iberia, Vueling, Aera Lingus e a Level, onde as jovens se reuniram com mulheres da “Patrulla Águila”, uma equipa de demonstração acrobática da Força Aérea Espanhola.

O diretor corporativo da Iberia, Juan Cierco, enfatizou a necessidade de “romper o teto de cristal que existe no setor aeronáutico”.

O diretor explicou que as jovens vão conhecer, pessoalmente, o trabalho feito por outras mulheres na Iberia e estar em contacto com mulheres relevantes, referências na companhia e na profissão, “mulheres pilotos, comandantes da Iberia, com engenheiras ou técnicas de manutenção”.

“Vão conhecer, em primeira mão, as suas experiências profissionais e pessoais, porque muitas vezes não é fácil conciliar o mundo profissional com o pessoal”, acrescentou.

O projeto, que conta com a colaboração da CAE, uma empresa de formação de pilotos, e da Technovation Girls juntamente com os seus embaixadores na España Power, visa criar uma plataforma que fomente os estudos tecnológicos entre as jovens do último ano do ensino básico e o primeiro e segundo ano do secundário.