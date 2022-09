Iberis entra no capital da especialista em madeiras tratadas Carmo Wood

Carmo Wood, Oliveira de Frades © Leonardo Negrão/Global Imagens

A portuguesa Iberis Capital, gestora de fundos de private equity e venture capital, anunciou esta segunda-feira que passou a deter, juntamente com um coinvestidor, 20% do capital da conterrânea Carmo Wood, empresa especializada no segmento das madeiras tratadas. A família Milne e Carmo, fundadora da companhia, mantém o controlo do negócio, com 80% do capital.

Segundo explica a Iberis, em comunicado, esta operação vai permitir à empresa reforçar o investimento em novas aquisições que permitam acelerar o crescimento sustentado da empresa, bem como expandir para novos mercados. A componente I&D (Investigação e Desenvolvimento) será igualmente impulsionada, através de um investimento adicional de quatro milhões de euros, alavancado pelo Fundo Bluetech, gerido pela Iberis Capital

"Em conjunto com os novos acionistas, pretendemos reforçar a posição de líder [da Carmo Wood] nos 40 mercados em que opera e conquistar novas geografias, um trabalho alavancado na estratégia da atual gestão, liderada por Jorge Milne e Carmo", refere Luís Quaresma, sócio da Iberis Capital.

A nova estrutura acionista pretende ainda implementar um novo sistema de governance, "desenhado de acordo com as melhores práticas e que alinha os acionistas, a gestão e os restantes stakeholders para o desenvolvimento futuro da Carmo Wood".

Com quatro unidades fabris em Pegões, Almeirim e Oliveira de Frades, a Carmo Wood emprega 400 colaboradores e espera atingir uma faturação de 100 milhões de euros este ano, um crescimento de 15% face ao ano anterior, em grande parte fruto das exportações para 40 países.