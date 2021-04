Ibersol abre novo Pizza Hut. Já são 98 no país

A Ibersol acaba de abrir um novo Pizza Hut, em Brejos de Azeitão, elevando para 98 o número de espaços da cadeia no mercado nacional.

O novo restaurante, com 200 metros quadrados e 72 lugares sentados - 34 no interior e 38 em esplanada - está localizado na Rua Família Bronze, junto ao Continente Bom dia da EN10. A unidade disponibiliza os serviços à Mesa no Restaurante, de Take Away e de Entrega ao Domicílio, tendo criado 25 novos postos de trabalho.

A abertura surge no arranque da segunda fase de desconfinamento, em que são permitidas servir bebidas e refeições em esplanada. O restaurante numa primeira fase irá abrir com os serviços de entrega ao domicílio e take away, ao que se junta o serviço à mesa a partir do dia 19 de Abril.

Até dia 18 de Abril e em parceria com o Cartão Continente oferecerá desconto de 10% em encomendas realizadas em take away, informa a Ibersol.