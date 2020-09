Ibersol abre segundo RIBS em Portugal no Almada Fórum

O Grupo Ibersol abriu esta quarta-feira o segundo restaurante da insígnia RIBS – True American Barbecue em Portugal, no Almada Fórum. O restaurante abre, em tempo de pandemia, com o serviço de entregas em casa através da Uber Eats e da Glovo.

É o segundo restaurante da insígnia a abrir em Portugal, depois de se estrear em janeiro de 2018 no Centro Comercial Vasco da Gama. Com esta nova abertura no Almada Fórum, a marca vai criar 12 novos postos de trabalho. “Em Espanha, o RIBS totaliza 32 restaurantes, que se caracterizam por proporcionar uma verdadeira experiência do churrasco à americana”, informa o grupo de restauração.

Em Portugal, o grupo detém restaurantes da Pizza Hut, Burger King, Pans, KFC, Taco Bell, Pasta Caffé, Ò Kilo, MiiT, estando ainda presente no mercado espanhol, angolano, bem como Itália e Marrocos através do modelo de franquia dos restaurantes Pans.

O espaço é uma das mais recentes aberturas do grupo de restauração fortemente afetado pelo impacto da pandemia. O período de confinamento, que decorreu até meados de maio, ditou o encerramento de 73% dos restaurantes do grupo, tendo penalizado “severamente o semestre”.

“Não tendo sido possível, neste período, ajustar as rubricas de custo à redução de vendas, o que conduziu inevitavelmente a aumentos do peso das mesmas e inerente perda de rentabilidade”, o resultado foram 33,4 milhões de euros de prejuízo até junho, valor que compara com um resultado líquido de 600 mil euros no ano passado.

Até junho o grupo registou um volume de negócios de 133,6 milhões de euros.