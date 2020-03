Ibersol adere ao lay-off simplificado para salvar empregos

A Ibersol vai aderir ao regime de lay-off simplificado a partir de quarta-feira, 1 de abril. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo grupo que opera os restaurantes Pizza Hut e Burger King na Península Ibérica. Salvar empregos é o principal objetivo desta decisão.

“No atual contexto de crise e de acordo com os mecanismos recentemente aprovados pelo Governo, o Grupo Ibersol irá recorrer, a 1 de abril de 2020, ao apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março), vulgo “ lay off simplificado”, refere o grupo sediado no Porto em comunicado divulgado junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Desde a semana passada que o grupo Ibersol tem mais de metade (182) dos restaurantes fechados em Portugal. Os 161 restaurantes ainda em funcionamento contam “apenas com serviço de entrega ao domicílio e/ou serviço de take away, incluindo drive thru, com um baixo nível de atividade e uma operação ajustada à procura”, acrescenta.

O grupo salienta também que vive um “momento particularmente doloroso”: “pedimos um esforço muito significativo aos colaboradores de todo o grupo pelo que reforçamos o agradecimento a toda a Equipa Ibersol pelo seu profissionalismo, esforço e solidariedade que têm vindo a demonstrar nestas últimas semanas”.

A Ibersol detém, em Portugal, marcas como a KFC, Burger King, Pizza Hut, Pans & Company, Miit e Pasta Caffé.

O que é o lay-off simplificado?

O lay-off simplificado entrou em vigor na passada sexta-feira e deve custar ao Orçamento do Estado, segundo revelou, o primeiro-ministro, António Costa, cerca de mil milhões de euros por mês. Esta segunda-feira, cerca de 1400 empresas já tinham pedido para aderir àquele regime, segundo a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

O financiamento de parte dos salários para evitar que as empresas despeçam trabalhadores, o chamado mecanismo de lay-off simplificado, vai representar a parte de leão da despesa pública no combate à crise económica causada pelo coronavírus.

No regime de lay-off, o trabalhador tem uma quebra salarial de cerca de 33%, ficando portanto a ganhar 66% do salário original. A Segurança Social paga 70% da remuneração agora reduzida, os patrões os outros 30%, mas ficam impedidos de despedir os trabalhadores.

Segundo a Lusa, a remuneração tem como limite mínimo o salário mínimo nacional (635 euros) e como máximo três salários mínimos (1.905 euros). Além do IRS, os trabalhadores terão de descontar os habituais 11% para a Segurança Social (TSU). Já os patrões ficam temporariamente livres desta obrigação tributária, que no seu caso ascende a 23,75% dos salários brutos.