Ibersol com lucros de 160 milhões em 2022

A Pizza Hut é uma das marcas de restauração exploradas pela Ibersol em Portugal. © D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Abril, 2023 • 12:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ibersol obteve um lucro de 160 milhões de euros em 2022, que inclui 143 milhões de euros resultante da venda dos restaurantes Burger King em novembro, mais 409,5% do que em 2021, foi anunciado esta quinta-feira.

No relatório dos resultados de 2022, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo Ibersol precisa que a venda dos restaurantes Burger King em 30 de novembro teve um impacto de 143,1 milhões de euros nos lucros.

Em 2021, o grupo obteve um lucro de 30 milhões de euros.

A faturação da Ibersol cifrou-se em 356 milhões de euros em 2022, mais 74,3% do que em 2021.

Em relação às perspetivas para o resto do ano, a empresa afirma que o grupo, através da sua filial Pansfood, S.A., adjudicou, durante no primeiro trimestre, a concessão, por um período de oito anos, de dez novos restaurantes em Madrid e de um Food Market com três restaurantes no aeroporto de Tenerife, no âmbito dos concursos para novos contratos de concessão de restaurantes localizados nos aeroportos geridos pela AENA em Madrid e Tenerife.

Depois de "um ano desafiante" em 2022, iniciámos 2023 com um elevado nível de inflação no setor da alimentação e restauração, volatilidade nos custos da energia e um aumento das taxas de juro com impacto direto no rendimento das famílias".

"Apesar dos sinais positivos de alguns setores, nomeadamente os mais expostos ao turismo, as economias reforçam os sinais de arrefecimento, o que indicia um quadro macroeconómico menos positivo para este ano, com um crescimento residual esperado para Portugal e Espanha.

Esta conjuntura dificultará o reflexo integral do aumento do preço das matérias-primas, com o consequente impacto nas margens, o que significa que, "mais uma vez, se aproxima um período desafiante para as nossas equipas e portefólio de marcas, em termos de manutenção de volumes e quotas de mercado", sublinha a Ibersol.

No que respeita à expansão das operações, a Ibersol afirma que continuará com os planos de expansão das marcas Pizza Hut, KFC e Taco Bell, bem como o início das operações Pret A Manger, nomeadamente no decurso das novas concessões aeroportuárias, em Madrid e Tenerife.