Ibersol expande Taco Bell. Terceiro restaurante abre em Matosinhos

A Ibersol expandiu a rede de restaurantes da Taco Bell, com o terceiro espaço da insígnia em Portugal a abrir no no MAR Shopping Matosinhos, criando 25 postos de trabalho. Espaço junta-se aos dois Taco Bell no Porto e em Almada

"Desde o seu arranque em Portugal a Taco Bell tem recebido uma forte aceitação, pelo que a expansão da marca faz todo o sentido. A Taco Bell é uma marca jovem e irreverente com restaurantes de inspiração mexicana com ambiente californiano. Os nossos produtos são inspirados na comida mexicana com ingredientes da máxima qualidade, que oferecem uma ampla variedade de sabores, aromas e texturas", diz João Falcão, diretor de marketing do Grupo Ibersol, citado em nota de imprensa.

Com mais de 7.400 restaurantes em todo o mundo, a Taco Bell, marca detida pelo Grupo YUM!, é considerado uma referência em comida de inspiração mexicana. Em Portugal, o primeiro restaurante da marca abriu em dezembro do ano passado, tendo ainda restaurantes no Almada Forum e no NorteShoppping.

Pizza Hut, Burger King, Pans, KFC, Taco Bell, Pasta Caffé, Ò Kilo, MiiT, Ribs são algumas das insígnias do grupo Ibersol, presente em Portugal, Espanha, Angola (com a KFC e a Pizza Hut), bem como em Itália e Marrocos, com os restaurantes Pans através do modelo de franquia.