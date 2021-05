Ibersol passa de lucro a prejuizo de 55,3 ME em 2020

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Maio, 2021 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

O grupo Ibersol anunciou este sábado que obteve um resultado líquido negativo de 55,3 milhões de euros no ano passado, menos 414% que o lucro de 17,6 milhões de euros de 2019, devido ao impacto da crise pandémica.

No relatório integrado de gestão enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa afirma que "os resultados do grupo Ibersol, foram severamente afetados no ano de 2020, pelos efeitos da pandemia".

Os resultados operacionais foram de 50,9 milhões de euros negativos em 2020, menos 254,7% que em 2019, (32,9 milhões de euros).

A margem EBITDA (o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) caiu para 15,1% do volume de negócios no ano passado, contra 24,6% em 2019.

O EBITDA baixou para 43,6 milhões de euros no ano passado, menos 63,6% que em 2019 (119,5 milhões de euros).

O volume de negócios consolidado desceu no final do ano para 288,9 milhões de euros, contra 485,4 milhões de euros registados em 2019, o que corresponde a uma redução de 40,5%.

Em 2020 foram encerradas 54 unidades, 21 das quais franquiadas e maioritariamente localizadas em Espanha, adianta a Ibersol, precisando que em Portugal, foram encerrados sete restaurantes, das marcas Pizza Hut, Pans, Miit e Pasta Caffé.

"As perspetivas económicas permanecem rodeadas de elevada incerteza, estando muito dependentes da evolução da pandemia, da rapidez da vacinação em larga escala e do controlo da disseminação das novas variantes", refere o documento, adiantando que "o ritmo da retoma será condicionado pelo impacto da crise sobre a capacidade produtiva e pelas políticas governamentais de apoio à recuperação".