Ibersol prolonga negociações para venda de restaurantes Burger King até 31 de maio

Ibersol prolonga negociações da venda de restaurantes Burguer King © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Maio, 2022 • 07:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ibersol anunciou esta quinta-feira que prolongou até 31 de maio o prazo para negociações exclusivas com a Restaurant Brands Ibéria para a venda dos restaurantes Burger King que detém em Portugal e Espanha.

"Na sequência dos comunicados de 10 de março de 2022 e de 20 de abril de 2022 relativos à proposta não vinculativa apresentada pela Restaurant Brands Iberia, S.A. ("RBI") para aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King, a Ibersol, SGPS, S.A. informa que o regime de exclusividade acordado para as negociações iniciadas com a RBI foi prorrogado até dia 31 de maio de 2022", lê-se num comunicado publicado ao final da noite de quarta-feira no 'site' da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 10 de março, a Ibersol comunicou que havia iniciado negociações exclusivas com a Restaurant Brands Ibéria para a venda dos restaurantes Burger King, avaliados agora em cerca de 250 milhões de euros, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que "na presente data, a Ibersol e a Restaurant Brands Iberia, S.A. iniciaram negociações em regime de exclusividade (por um período de seis semanas) relativamente à potencial aquisição por esta dos restaurantes da insígnia Burger King da propriedade da Ibersol no território português e espanhol".

De acordo com a Ibersol, "os referidos restaurantes foram avaliados indicativamente pela Restaurant Brands Iberia, S.A. por um enterprise value de 250 milhões de euros, numa base cash and debt-free, que pode vir a ser aumentado em até sete milhões de euros relativos à potencial utilização de créditos fiscais".

Segundo a Ibersol, "esta proposta continua sujeita a um conjunto de pressupostos e condições, incluindo, entre outros, (i) à realização de um processo de due diligence confirmatória e (ii) à obtenção de autorizações internas e de financiamento externo por parte da entidade proponente", referiu.

A Ibersol informou, no dia 16 de fevereiro, estar a analisar uma proposta de compra, na altura por 230 milhões de euros, dos restaurantes Burger King que detém em Portugal e Espanha apresentada pela Restaurant Brands Ibéria, que gere a marca naqueles países.

"Na sequência de notícias vindas a público, a Ibersol confirma que lhe foi dirigida pela Restaurant Brands Iberia uma proposta não vinculativa para a potencial aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King da propriedade da Ibersol no território português e espanhol", lê-se num comunicado enviado pela empresa à CMVM.

Segundo avançou, a proposta recebida nessa altura avaliava "indicativamente os referidos restaurantes com um enterprise value de 230 milhões de euros, numa base cash and debt-free e encontra-se sujeita a um conjunto de pressupostos e condições".

O anúncio oficial desta proposta de compra aconteceu dias depois de o Burger King ter rescindido o contrato com a Ibersol para o desenvolvimento da marca em Portugal, invocando incumprimento na abertura e remodelação de restaurantes, numa decisão que a cotada portuguesa considerou "injusta e desajustada".

O contrato de desenvolvimento permitia que a Ibersol construísse mais 27 novos restaurantes durante os anos de 2022 e 2023.