Ibersol propõe dividendo de 13,5 cêntimos por ação

A administração da Ibersol vai propor a distribuição de um dividendo de 13,5 cêntimos por ação na assembleia geral anual de acionistas do próximo dia 26, segundo informação divulgada ao mercado.

"Tendo em consideração o facto de nos últimos dois anos não ter havido distribuição de dividendos, o que significou uma acentuada perda para os acionistas, entendeu o Conselho de Administração propor uma distribuição de 0,135 euros por ação o que representa a distribuição de reservas livres no montante de 1.929.985,00 euros, a acrescer à distribuição de resultado do exercício", lê-se num comunicado enviado na quinta-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"No caso de a sociedade deter ações próprias - acrescenta - manter-se-á a referida atribuição de 0,135 euros a cada ação em circulação, reduzindo-se o montante global dos dividendos atribuídos".

Na reunião magna do dia 26, os acionistas serão também chamados a pronunciar-se sobre o relatório e contas relativo ao exercício de 2021, em que a Ibersol - que está a negociar, em regime de exclusividade, a venda à Restaurant Brands dos restaurantes Burger King que detém em Portugal e em Espanha - obteve um lucro de 31,3 milhões de euros, recuperando face ao prejuízo de 55,3 milhões de euros de 2020.

Os restantes pontos da assembleia geral são a atribuição de um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade e a deliberação sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais e a aquisição e alienação de ações próprias.