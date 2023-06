Ibersol regista redução do capital social para 42,4 milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Junho, 2023 • 16:34 Partilhar este artigo Facebook

A Ibersol registou, junto da Conservatória do Registo Comercial, a redução seu capital social de 46 milhões de euros para cerca de 42,4 milhões de euros, para libertação de excesso de capital, foi comunicado ao mercado esta sexta-feira.

A Ibersol "informa que, em cumprimento da deliberação aprovada em Assembleia Geral de acionistas de 26 de maio de 2023, tal como oportunamente divulgado, foi cumprida, nesta data, a inscrição junto da Conservatória do Registo Comercial, mostrando-se cumprido o respetivo registo da redução do capital social da sociedade de 46.000.000 euros para o montante de 42.359.577 euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A redução do capital processa-se através da extinção de 3.640.423 ações próprias para libertação de excesso de capital.

O capital social da Ibersol é assim de 42.359.577 euros, sendo representado pelo mesmo número de ações, que têm o valor nominal de um euro.

O grupo Ibersol é dono de marcas como a KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Pans & Company e Miit.

Pelas 16:09, as ações da Ibersol recuavam 1,51% para 6,54 euros na bolsa de Lisboa.