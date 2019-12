Ibersol traz restaurantes Taco Bell para Portugal

Os restaurantes de inspiração mexicana mas com um ambiente californiano Taco Bell vão chegar a Portugal. Com mais de sete mil restaurantes espalhados por todo o mundo, esta cadeia de restauração enquadra-se no mercado de restauração rápida e vai chegar ao Norte e Sul do país até ao final do ano.

“Esta nova cadeia de restaurantes chega a Portugal integrada no Grupo Ibersol e arrancará com dois restaurantes Taco Bell – no Norteshopping e no Almada Forum – os quais estão em fase de preparação para inauguração até ao final do ano”, indica o comunicado enviado às redações.

“A oferta da Taco Bell é inspirada na comida mexicana com ingredientes da máxima qualidade, que oferecem uma ampla variedade de sabores, aromas e texturas. Produtos sempre preparados ao momento e com uma original combinação de ingredientes frescos e saborosos. Na Taco Bell é possível experimentar produtos exclusivos como os Tacos, os Burritos, as Quesadillas ou o inovador Crunchywrap”.

O grupo Ibersol é um grupo multimarca presente tanto na Península Ibérica como em países de língua portuguesa. Em Portugal, tem já marcas como: PizzaHut, Burger King, KFC e Pans&Company.