Ibersol vai apreciar nova proposta para vender restaurantes Burguer King

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol explicou que recebeu na noite de domingo uma oferta vinculativa revista da Restaurant Brands Iberia (RBI) para aquisição dos restaurantes Burger King em Portugal e Espanha, por via da compra das sociedades IBER KING - RESTAURAÇÃO, S.A. e LURCA S.A.U..

A oferta vinculativa inclui um valor-empresa ('enterprise value') de 250 milhões de euros, "numa base 'cash and debt-free'".

A este valor acrescem "sete milhões relativos a créditos fiscais e três milhões [de euros] do investimento em dois restaurantes adicionais abertos em 2022, sujeitando o pagamento de parte do preço (no valor de 13 milhões de euros) à verificação de condições relacionadas com a evolução futura do EBITDA [resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] e/ou geração de cash flows", bem como "à realização de 'due diligence' adicional e à discussão da documentação contratual da potencial transação", pode ler-se no documento enviado à CMVM.

A nova oferta incluiu "a proposta não solicitada de aquisição pela RBI, por oito milhões de euros, de cinco ativos imobiliários não incluídos anteriormente no perímetro da potencial transação".

"Neste contexto, o Conselho de Administração da Ibersol deliberou apreciar a Oferta Vinculativa Revista no sentido de avaliar a existência ou não de condições para dar continuidade às negociações na sequência desta oferta", acrescentou.

A anterior oferta tinha sido feita a 03 de junho, rejeitada pela Ibersol dois dias depois.