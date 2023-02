Ibersol vence concessão no aeroporto de Madrid e espera volume de negócios de 30 milhões de euros

Alberto Teixeira, presidente da Ibersol © Global Imagens

O grupo Ibersol venceu a concessão de 10 novos pontos de venda no aeroporto de Barajas, em Madrid, estimando obter um volume de negócios superior a 30 milhões de euros, segundo comunicado divulgado esta sexta-feira.

Assim, a empresa "acaba de ganhar a concessão de 10 novos pontos de venda adjudicados pela AENA (empresa gestora aeroportuária espanhola) num contrato em vigor durante 8 anos, e que prevê atingir um volume de negócios superior a 30 milhões euros por ano", destacou.

A Ibersol aumenta desta forma "a sua oferta de restauração num dos aeroportos mais importantes do mundo, onde contará com uma dezena de novas aberturas operacionais a partir de maio deste ano", referiu na mesma nota, acrescentando que incluem "um restaurante da marca Santamaría, três lojas Pret A Manger, um Coffee Republic, dois Café Pans e um Central Café".

"O grupo Ibersol anunciou recentemente um acordo com a Pret A Manger para a sua expansão na Península Ibérica, pelo que estas serão as primeiras aberturas desta marca pelo grupo", adiantou a empresa, destacando que nesta nova concessão "estão ainda incluídas novas unidades Cañas e Café Pans em outras zonas de acesso do aeroporto".

"Esta nova concessão é um marco muito importante para o grupo Ibersol, que nos permitirá dar um grande impulso à nossa divisão 'travel' no aeroporto de Madrid e posicionar as nossas 24 marcas, com uma das ofertas gastronómicas mais completas e variadas da atualidade", referiu João Falcão, diretor de 'marketing' do grupo Ibersol, citado na mesma nota.

Simultaneamente, a empresa renovou também "a concessão de oito restaurantes no Aeroporto Internacional César Manrique em Lanzarote, através de um acordo em vigor para os próximos 8 anos, passando de sete para oito pontos de venda nesse aeroporto das Ilhas Canárias".

De acordo com a Ibersol, com estas novas concessões o grupo "passa a contar em Espanha com um total de 63 restaurantes no segmento 'travel', localizados nos principais aeroportos, como Madrid, Barcelona, Málaga, Menorca, Alicante, Lanzarote e Gran Canaria, a que se juntam as estações AVE (alta Velocidade) em Barcelona Sants, Girona e Lleida, e no Centro Comercial La Roca".

Em Portugal, o grupo detém restaurantes da KFC, Pans, Pizza Hut, Pasta Caffé, Taco Bell, Miit, Ribs, Quiosques, Cafetarias, Catering e outras concessões.

Em Espanha, onde adquiriu o Eat Out Group (EOG), em outubro de 2016, a Ibersol possui restaurantes (próprios e franqueados) distribuídos pelas insígnias Pizza Movil, Pizza Hut, Pans, Ribs, FresCo, Dehesa Santa Maria e outras concessões. Por fim, no mercado angolano está presente com a KFC e a Pizza Hut.