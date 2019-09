Ibis Styles em Lisboa: “Democratizar o design na hotelaria económica”

Chegou a Lisboa mais um hotel Ibis. Desta vez sob a marca Ibis Styles, que se caracteriza pela aposta no design criativo. “Ao contrário da marca Ibis, que pode ser considerada mais standardizada, a Ibis Styles não. É uma marca divertida e que tem como paixão o design criativo”, conta ao Dinheiro Vivo Laura Alves, brand manager da família Ibis em Portugal.

Localizado na Avenida Fontes Pereira de Melo, onde em tempos teve lugar o hotel Eduardo VII, nasce assim o Ibis Styles Lisboa Centro Marquês de Pombal, marcando a entrada oficial da Ibis Styles em Portugal. “Temos em todo o mundo cerca de 500 hotéis Ibis Styles. Já há muito que ansiávamos ter um em Lisboa”, conta a responsável, adiantando que o objetivo é a expansão da marca ainda este ano.

Sob a temática do jardim, a decoração do hotel, assinada pela empresa de design de interiores Inexistência, destaca-se pela existência de troncos de árvores, vasos e sinos suspensos, chapéus de palha, esquilos e tantos outros elementos. “Este hotel tem como tema o jardim, até porque está aqui muito perto do Parque Eduardo VII. Fez todo sentido para nós fazer uma ligação do parque ao próprio hotel”, conta Laura Alves.

Há ainda lugar para um mural na entrada do hotel, apelidado de “Perfect Photo Spot”, da autoria de Ivo Santos, da agência criativa Smile.

Ibis Styles em Portugal (Filipe Amorim / Global Imagens) 1 / 7

Ibis Styles em Portugal (Filipe Amorim / Global Imagens) 1 / 7

Ibis Styles em Portugal (Filipe Amorim / Global Imagens) 1 / 7

Ibis Styles em Portugal (Filipe Amorim / Global Imagens) 1 / 7

Ibis Styles em Portugal (Filipe Amorim / Global Imagens) 1 / 7

Ibis Styles em Portugal (Filipe Amorim / Global Imagens) 1 / 7

Ibis Styles em Portugal (Filipe Amorim / Global Imagens) 1 / 7 Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Clique na galeria e veja as imagens

“Não há dois hotéis iguais.” Cada unidade da marca Ibis Styles tem uma temática que a torna diferente. “Normalmente os nossos hotéis estão em centros de cidade, são para quem procura localizações privilegiadas. É um cliente moderno, que gosta de ter a experiência de chegar a um hotel e encontrar algo diferente, que o surpreenda, que o envolva e que lhe conte também uma história”, explica a responsável da marca em Portugal, acrescentando que “a decoração de cada Ibis Styles cria uma ligação especial com cada um das cidades em que está localizado.”

Os quartos, diferentes entre si, tanto evocam paisagens outonais como cenários de Primavera. O hotel tem 145 quartos (individuais, duplos e triplos), restaurante, bar e receção aberta 24 horas por dia.

Quanto aos preços, esses podem variar aproximadamente entre os 58 euros e os 157 euros por noite, tudo vai depender da tipologia do quarto e da altura do ano. O nosso objetivo é democratizar o design criativo na hotelaria económica”, diz Laura Alves. “Hoje em dia, a questão do preço é construída por muitas variáveis, ao contrário de alguns anos que tínhamos um preço mais ou menos tabulado. Varia em função da procura, da localização, mas dentro das três marcas – Ibis, Ibis Budget e Ibis Styles -, e pelo produto que oferece, tem sempre um preço médio mais elevado, sendo que estamos sempre a falar de um hotel económico.”

O novo hotel vem somar aos 22 hotéis da família Ibis em Portugal, consolidando assim a presença do grupo AccorHotels no país.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.