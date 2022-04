iBuyer Tiko chega ao Porto para comprar casas em 24 horas

Porto © Artur Machado/Global Imagens

A Tiko, iBuyer (comprador instantâneo) de origem espanhola, acaba de anunciar a expansão do seu negócio para o Porto, depois de no final do ano passado ter iniciado o seu processo de internacionalização em Lisboa. E, no entretanto, também já chegou a Setúbal.

"Graças à grande receção do nosso negócio em Lisboa e ao financiamento recebido, decidimos aumentar o investimento inicial em Portugal para 50 milhões", revela Ana Villanueva, CEO Iberia da proptech em comunicado.

Com esse fôlego financeiro, a empresa decidiu alargar horizontes, E Área Metropolitana do Porto, com mais de 30.000 transações por ano, é "um mercado muito interessante e dinâmico para a Tiko", justifica a gestora.

Agora, os proprietários de imóveis residenciais no Porto podem alienar o seu ativo de forma rápida e ágil. Como lembra a Tiko, para receber uma oferta de compra em apenas 24 horas basta preencher um pequeno formulário disponível na página da internet da empresa. O negócio poderá ficar fechado em apenas sete dias.

A Tiko disponibiliza ainda serviços como o apoio hipotecário, seguros, apoio à mudança e renovações, entre muitos outros.

A iBuyer ambiciona continuar a expansão em Portugal "para satisfazer a grande procura que temos em diferentes cidades", diz ainda a responsável.

"Em paralelo, o nosso objetivo é tornarmo-nos o iBuyer de referência na Europa". Como sublinha, "queremos estar em 25 cidades muito em breve e oferecer a nossa tecnologia onde quer que estejamos", conclui.

No ano passado, a Tiko angariou 65 milhões de dólares (cerca de 60 milhões de euros) numa ronda de financiamento em Espanha. Entretanto começou a emitir obrigações em bolsas internacionais como a INTERBOLSA Portugal e a MTF Viena.