iCapital expande em Lisboa com novo hub tecnológico que acomoda 250 profissionais

A iCapital - fintech norte-americana que dá acesso a investimentos alternativos para as indústrias de gestão de ativos e de património -, anuncia a expansão e abertura do novo centro tecnológico em Lisboa. A capital torna-se agora núcleo global da empresa para o desenvolvimento e operações tecnológicas, avança a empresa em comunicado esta quinta-feira.

Com mais de dois mil metros quadrados e localizado na Avenida da Liberdade, o hub tecnológico o pode acolher até 250 profissionais.

Segundo o head of international da iCapital, Marco Bizzozero, "a expansão [na capital] é de grande importância para a estratégia de crescimento global e irá melhorar ainda mais a tecnologia e as soluções da iCapital, alavancando a excelente reserva de talentos em Portugal".

O escritório é liderado por Vanda de Jesus, que se juntou à empresa no início de julho como country head de Portugal.

"Estou orgulhosa por a iCapital estar a investir no talento local, transformando a forma como as indústrias de gestão de ativos e de riqueza alavancam a tecnologia e proporcionam acesso e oportunidades de investimento no mercado privado a investidores individuais", sublinhou Vanda de Jesus.

Após a aquisição da empresa de desenvolvimento de produtos Runtime Group Ltd, em 2020, sedeada em Portugal, a fintech expandiu a presença na capital e emprega mais de 150 pessoas no país. Engenheiros, criadores, designers e funções centrais de apoio, são alguns dos profissionais que trabalham na empresa, lê-se na mesma nota.

No último ano, a iCapital aumentou os ativos globais fora dos Estados Unidos da América (EUA) de oito mil milhões para 32 mil milhões de dólares (cerca de 31,392 mil milhões de euros), representando mais de 20% do total dos ativos da empresa de 148 mil milhões de dólares (aproximadamente 145,191 mil milhões de euros).

Zurique, Londres, Hong Kong, Singapura, e Toronto, são alguns locais onde a fintech tem escritórios, fora dos EUA, e estes compreendem mais de 230 dos 1043 empregados totais, conclui o comunicado.