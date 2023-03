ICRO investe no Porto e quer vendas de cinco milhões a três anos

Armando Marsarioli, diretor de Estratégias e Inovação da ICRO. © Direitos Reservados

O ICRO Group, que nasceu como comercializador de peças para a manutenção industrial, mas evoluiu, nas últimas duas décadas, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para melhoria da produtividade industrial, está apostado em conquistar um lugar junto das fábricas portuguesas. A empresa brasileira lançou esta semana, em Portugal, o Neuron, uma plataforma que "congrega tecnologias de última geração", com a qual pretende "aumentar a competitividade" das indústrias no mercado global, elevando a sua produtividade e reduzindo os tempos de paragem e, consequentemente, os custos associados. Conta atingir cinco milhões de euros de faturação em três anos.

A ICRO chegou a Portugal já em 2019, tendo-se instalado em Lisboa, mas a pandemia impediu o desenvolvimento que pretendia. Já este ano, abriu um escritório no Porto, para assegurar uma maior proximidade ao tecido industrial português. A equipa, atualmente constituída por uma única pessoa, irá em breve, garante Armando Marsarioli Filho, diretor de Estratégias e Inovação do grupo, crescer para cinco e, até ao final do ano, chegar aos 20 elementos.

Mantém o escritório em Lisboa, que irá crescer à medida das necessidades dos clientes (admite contratar 5 a 15 pessoas nos primeiros três anos de atuação), mas a intenção é instalar no Porto o seu centro de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, estando já em contacto com as universidades para facilitar o crescimento futuro. "À medida que os clientes vão chegando vamos preparando o corpo de engenheiros para lhes dar resposta. Por cada cliente em que entrarmos vamos precisar de dois engenheiros industriais, pelo menos, para fazerem a implantação e o acompanhamento da tecnologia", explica o responsável.

Mas o que é o Neuron, afinal? É uma "solução inovadora, sem concorrência no mercado", que combina tecnologias de última geração, como blockchain, Internet das Coisas (IOT), machine learning e Inteligência Artificial, para criar como que um "cérebro artificial" que permitirá aos equipamentos industriais operarem autonomamente na prevenção de falhas e na solicitação de peças e serviços de manutenção.

"Com o Neuron, as máquinas passam a tomar decisões sobre qual o melhor momento para fazerem a paragem para manutenção, identificam quais as peças que precisam de ser substituídas e fazem o pedido das mesmas diretamente a um fornecedor homologado. Além disso, escolhem quais os profissionais da equipa de manutenção que estão capacitados para fazer a intervenção e agenda diretamente nos seus telemóveis a data da mesma", explica Armando Marsarioli, sublinhando que o Neuron "não necessita das pessoas para tomar decisões".

Em função das "provas de conceito" obtidas no Brasil - o grupo tem como clientes grandes empresas, como a Petrobrás, Vale, Vulcan, Samarco, Arcelor Mittal e Grupo Itapuan Coffees -, a ICRO estima que o aumento de produtividade e de disponibilidade das máquinas sob a gestão da plataforma Neuron aumente em 30%, reduzindo os custos de manutenção entre os 20 e os 30%. Já a redução de custos com o armazenamento de peças para manutenção ronda os 60%, garante.

Sobre as áreas de negócio em que pretende entrar, o gestor dá como exemplos o agroalimentar ou o segmento de bebidas, mas adianta que "toda e qualquer indústria é um alvo". Sendo bem sucedida em Portugal quer alargar a sua influência a Espanha e ao resto da Europa. Armando Marsarioli promete novidades já para abril, com o anúncio de novas tecnologias, sempre centradas no aumento da produtividade das empresas.