Ida à inspeção fica mais cara em 2022. Conheça os novos preços

Exemplo de centro de inspeção automóvel em Portugal. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A ida à inspeção vai ficar mais cara em 2022. As novas tarifas das inspeções técnicas a veículos rodoviários foram publicadas em Diário da República nesta segunda-feira e entram em vigor a partir de 1 de janeiro do próximo ano. O aumento dos preços é superior a 0,9% e tem em conta a taxa de inflação (sem habitação) registada no último mês pelo Instituto Nacional de Estatística.

Se for com um carro ligeiro à inspeção periódica, terá de pagar mais 31 cêntimos a partir de 1 de janeiro: a tarifa sobe para 31,80 euros. O preço-base sobe de 25,60 para 25,85 euros, a que acresce a taxa de IVA de 23%.

Se tiver um veículo pesado, o aumento é de 47 cêntimos: a tarifa base sobe de 38,31 para 38,69 euros. Com a taxa de IVA incluída, o novo preço é de 47,59 euros.

Se precisar de levar a mota, triciclo ou quadriciclo, passará a pagar 16,01 euros em vez de 15,85 euros (IVA incluído).

Com um reboque ou semirreboque, a nova tarifa será de 31,80 euros (IVA incluído).

Uma reinspeção custará 7,97 euros (em vez de 7,90 euros); Para atribuição ou reposição de matrícula passarão a ser necessários 79,37 euros (em vez de 78,60 euros).

Caso seja necessária uma inspeção extraordinária, terá de pagar 111,01 euros (em vez de 109,93 euros).

Se precisar de emitir uma segunda via da ficha ou do certificado de inspeção, passará a gastar 2,99 euros (em vez de 2,96 euros).

As inspeções técnicas são obrigatórias para os veículos ligeiros, automóveis pesados, motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 cm3 e ainda reboques e semirreboques com peso igual ou superior a 750 kg e inferior a 3.500 kg, segundo informação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.