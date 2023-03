IED na ModaLisboa premeia talento português com formação no valor de 20 mil euros

A vencedora do Sangue Novo, Inês Barreto, acompanhada do júri do concurso. © Rita Chantre/Global Imagens

A ModaLisboa que começou na quinta-feira na Lisboa Social Mitra e termina amanhã, atraiu a atenção do Istituto Europeo Di Design (IED), uma das maiores redes de ensino superior nas áreas criativas e que mantém a sua matriz cultural italiana desde 1966. O IED marcou presença especial no desfile Sangue Novo, este sábado, para premiar o vencedor com o Mestrado em Design de Moda no IED Milão, formação no valor de 20 100 euros.

A vencedora da formação avaliada em mais de 20 mil euros foi Inês Barreto, jovem de 23 anos, que além do Mestrado em Design de Moda, receberá também uma bolsa no valor de 4000 euros e a possibilidade de apresentar uma coleção na Workstation da ModaLisboa, uma plataforma dedicada aos designers em início de carreira.

Com a missão de captar e promover novos talentos e integrá-los numa rede global de 11 polos educativos, o IED tem vindo a explorar, nos últimos quatro anos, novos países e mercados - além de Itália, Espanha e Brasil onde já marcam presença -, principalmente "entrando em contacto com a cultura local, de um ponto de vista de design", comenta Riccardo Balbo, diretor académico do grupo IED.

Além do grande prémio entregue pelo IED, o desfile também trouxe pela primeira vez sete designers graduados do instituto, num desfile intitulado IED Graduates Fashion Show sob o mote "Future Starts Slow". "O desfile alerta-nos para a sustentabilidade da moda e da sua produção, dando a imagem do estado atual da indústria, mas filtrada pelas mudanças que a pandemia impôs", explica.

A ModaLisboa já é conhecida como um dos certames nacionais de moda mais icónicos e foi também por isso que atraiu o IED para o talento português. Para Riccardo Balbo, a vontade é de "alargar a comunidade global de design que temos, também com a contribuição de um país vibrante como Portugal".