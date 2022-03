IEFP já tem formulário para empresas que queiram contratar ucranianos fugidos da guerra

Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) © LEONARDO NEGRAO

No âmbito da iniciativa Portugal for Ukraine lançada pelo governo para apoiar cidadãos da Ucrânia que queiram vir para Portugal para fugir à guerra, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) disponibilizou um formulário para que as empresas que queriam contratar cidadãos ucranianos possam comunicar o seu interesse junto do IEFP.

"Manifeste a sua intenção de recrutar cidadãos ucranianos, através do preenchimento do seguinte formulário: https://formularios.iefp.pt/index.php/637833?lang=pt"", avança o IEFP na sua página na internet.

A instituição adianta que "fará o mapeamento das competências dos trabalhadores ucranianos acolhidos, dos locais de acolhimento/residência e das ofertas de emprego disponíveis, e entrará em contacto para apresentar candidatos, caso exista ajustamento ao perfil pretendido pela sua empresa".

O IEFP alerta que no caso de haver cidadãos ucranianos disponíveis que vão de encontro ao perfil procurado pela empresa, "a oferta de emprego deve ser formalizada ao IEFP, IP, para que possa também [a empresa] aceder aos apoios disponíveis".

O IEFP disponibiliza dois tipos de ajudas à contratação: a Medida Incentivo ATIVAR.PT e Medida Compromisso Emprego Sustentável.

O instituto avança ainda que "irá organizar cursos de Português Língua de Acolhimento para estes cidadãos que podem estar já integrados na empresa".