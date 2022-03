Ifthenpay ganha licença para processar pagamentos em todos os países da UE

© Unsplash

A portuguesa Ifthenpay conseguiu alargar o âmbito da licença de atividade que detém a todos os países da União Europeia (UE), revelam Filipe Moura e Nuno Breda, ambos cofundadores e copresidentes executivos da fintech de Santa Maria da Feira.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, os responsáveis da Ifthenpay explicam que depois de registarem fortes crescimentos do negócio, impulsionado pelo crescimento das vendas online - sobretudo em 2020 e 2021, anos da pandemia -, a empresa decidiu avançar com a internacionalização de serviços de emissão e gestão de referências multibanco partilhadas para empresas. O primeiro grande passo da estratégia foi dado este ano, embora a empresa já trabalhasse em Espanha, França, Inglaterra e Alemanha.

"O primeiro passo para a internacionalização já demos, ao abrirmos a nossa licença a todos os países da UE. Agora, a licença permite-nos atuar e ter clientes em todos os países da UE", afirmou Filipe Moura. Para Nuno Breda, outro cofundador, este é um passo natural após sucessivos crescimentos no número de clientes e no volume de pagamentos processados, sendo este mais um de "um conjunto permanente de desafios" aos quais a fintech procura dar resposta.

Filipe Moura, cofundador e copresidente executivo da Ifthenpay. © DR

A empresa já registava volumes de pagamentos com origem no estrangeiro, tendo em conta os pagamentos realizados por estrangeiros através de canais de venda digitais alojados em Portugal. Agora, poderá ocorrer o inverso: um português concretizar um pagamento para um canal de vendas digital estrangeiro, através de um método de pagamento da Ifthenpay.

"Estamos a dar o passo de ajudar os nossos clientes portugueses a vender para o mundo. Muitas empresas estão focadas em vender só para o mercado nacional, mas agora estamos a implementar métodos internacionais, usados nos vários países, o que é uma oportunidade para os nossos comerciantes se abrirem ao mundo", explica o co-CEO Filipe Moura.

Essa ajuda é feita com a integração de métodos de pagamentos nos sites e plataformas digitais estrangeiras. "É esse o caminho que estamos a fazer", acrescenta o gestor, salientando que a internacionalização dos serviços passa por "ajudar empresas portuguesas a internacionalizarem-se também".

Para já, a Ifthenpay não prevê que este movimento de chegar ao estrangeiro a leve a abrir delegações noutros países europeus. Não obstante, a empresa prevê um crescimento no número de entidades aderentes aos serviços. Se, no final de 2021, a empresa contava com 21 mil entidades aderentes - mais 19% face a 2020 -, para 2022 a previsão é terminar o ano com 23.500 empresas-clientes.

Pagamentos mais do que triplicam em quatro anos

Criada há 17 anos, a Ifthenpay registou um volume de pagamentos recorde de 848 796 250 euros, em 2021. As cidades de Lisboa e do Porto foram aquelas onde foram processados mais pagamentos, com a capital a superar os 1,8 mil milhões de euros. A cidade do Porto acumulou pouco mais de mil milhões processados, em 2021.

Acumulando os pagamentos processados desde 2005, a fintech contabilizava um total de 3,4 mil milhões de euros movimentados em pagamentos digitais, no final de 2021. Esse valor já cresceu em mais de 150 milhões de euros até sexta-feira (11 de março).

Nuno Breda, cofundador e copresidente executivo da Ifthenpay. © DR

Os gestores da empresa notam que o volume de pagamentos foi muito influenciado pelo crescimento do comércio eletrónico, nos últimos dois anos (2020 e 2021), beneficiando do contexto pandémico. Apenas em 2018, a empresa atingiu os mil milhões de euros no acumulado das verbas processadas em pagamentos através dos métodos da Ifthenpay, Quatro anos volvidos, o valor mais do que triplicou, sendo que no final de 2022 já terá quadruplicado.

"O objetivo para 2022 é chegar aos mil milhões de euros de volume acumulado de pagamentos", referem os dois fundadores. Nuno Breda e Filipe Moura apontam que a previsão anual é atingir os 930 milhões de euros em volume de pagamentos, pelo menos. "Vai haver crescimento, não sabemos é se nesta mesma ordem de grandeza", diz Filipe Moura.

A capacidade da empresa do distrito de Aveiro processar este nível de pagamentos é notável, tendo em conta que a empresa conta apenas com 12 funcionários. Para 2022, Filipe Moura e Nuno Breda querem recrutar mais quatro pessoas altamente qualificadas nas áreas digitais. Acresce o objetivo de chegar às 23 500 entidades clientes, no final deste ano.

No final de 2021, o volume de negócios da Ifthenpay totalizava 4,267 milhões de euros, o que se traduz num crescimento homólogo de 28%. A empresa é especializada na emissão e gestão de referências multibanco, tendo como parceiros as plataformas MBWay e Payshop, bem como os sistemas da Visa, da Mastercard e da portuguesa SIBS.