Ifthenpay movimentou mais de mil milhões de euros em pagamentos em 2022

© Pixabay

A Ifthenpay, empresa nacional especializada em pagamentos digitais, conseguiu em 2022, um volume de faturação de 4985 milhões de euros, o que representa um crescimento de 16% relativamente ao período homólogo.

Só no ano passado, a fintech movimentou mais de mil milhões de euros em pagamentos, alcançando um crescimento de 24%. E, fechou 2022 com um EBITDA de 26%, que superou os 4,5 mil milhões de euros de valor total acumulado movimentado em pagamentos em 2022.

Ao todo teve um volume de negócios de 4985 milhões de euros, mais 16% do que em 2021, e tem agora mais de 24 mil entidades que aderiram às suas soluções de pagamento.

E, "contra todas as expectativas, as primeiras cinco semanas de 2023 têm sido muito fortes nas compras online e já registaram novos máximos no valor do volume de pagamentos movimentados", avança o Co-CEO e Cofundador da Ifthenpay, Nuno Breda.

Quanto aos números do ano passado, o responsável remete-os para o trabalho que a empresa efetuou, assim como para os esforços de inovação nos serviços e nas soluções que oferecem, e para a captação de mais e novas entidades aderentes. "Apesar da turbulência económica que temos vindo a viver, em consequência do aumento da inflação, da crise energética e da guerra da Ucrânia, o comércio eletrónico têm-se mantido muito forte. Acreditamos que este é um movimento que se irá manter ao longo de 2023", declara.

Por seu turno, Filipe Moura, Co-CEO e Cofundador da empresa, revela que "para 2023, a Ifthenpay tem como objetivo continuar a crescer em volume de pagamentos movimentados e também em número de entidades aderentes. O nosso grande foco será no lançamento e na disponibilização de mais e novos serviços inovadores que irão contribuir para ajudar os comerciantes portugueses a internacionalizarem e impulsionarem os seus negócios".