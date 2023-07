Ifthenpay revê em alta crescimento após aumento de 21% nas vendas do semestre

Filipe Moura, co-CEO e co-fundador da Ifthenpay. © D.R.

A Ifthenpay, fintech portuguesa especializada em pagamentos digitais para empresas, acaba de revelar que fechou os primeiros seis meses do ano com um crescimento de 24% no volume de pagamentos face ao mesmo período do ano anterior, movimentando mais de 611 milhões de euros.

O volume de negócios neste primeiro semestre registou um aumento homólogo de 21%, ultrapassando os 2,7 milhões de euros, adianta em comunicado. A empresa considera que a performance alcançada está diretamente ligada à resiliência do comércio online.



Segundo Nuno Breda, co-CEO e co-fundador da Ifthenpay, "os objetivos de crescimento que a Ifthenpay estabeleceu no início do ano para 2023 deverão ser ultrapassados, em virtude deste aumento consistente que se tem vindo a registar nos pagamentos online, aliado aos pagamentos presenciais, com o recente lançamento dos terminais de pagamentos automáticos"



"Os números do primeiro semestre continuam a mostrar a resiliência do comércio online, mesmo perante uma conjuntura de incerteza a nível global, com taxas de juro e inflação elevadas e espelham a nossa clara liderança no mercado dos pagamentos digitais", diz no comunicado o também co-CEO e co-fundador da Ifthenpay, Filipe Moura.