Ikea abre mais de 200 vagas para reforços de verão

O verão está a chegar e com ele as empresas começam a demanda pelos reforços estivais. Como tal, a IKEA Portugal pretende contratar 200 colaboradores para a altura de verão, para as suas cinco lojas em Loulé, Loures, Alfragide, Braga e Matosinhos e também para o centro de Apoio ao Cliente e escritório nacional.

A empresa procura candidatos que queiram trabalhar a tempo inteiro ou em part-time em áreas como vendas, Apoio ao Cliente, IKEA Food e Logística.

A insígnia explica, em comunicado, que estas funções são cruciais para proporcionar uma ótima experiência ao cliente e que paralelamente permitem, também, "que os colaboradores ganhem uma experiência relevante dentro da IKEA e a possibilidade de permanecerem na empresa ou, por exemplo, voltarem a ser chamados para períodos de reforço, como o Natal".

Segundo a Country Talent Development Manager IKEA Portugal, "na IKEA, defendemos uma cultura humanista e igualitária. Procuramos ser cada vez mais relevantes enquanto entidade empregadora e orgulhamo-nos bastante das condições que oferecemos aos nossos colaboradores", diz Rita Távora. E garante: "Ao longo dos últimos anos, temos trabalhado diariamente para apoiar as nossas equipas ao aumentar as compensações, benefícios e rendimentos", remetendo para o aumento do salário mínimo de entrada para todos os colaboradores a tempo inteiro, na operação de retalho, de 750 euros para mil euros brutos mensais.

Ao mesmo tempo, a empresa de origem sueca deu início ao "Sinto-me em Casa", a sua mais recente campanha de employer branding, que pretende reforçar "junto dos seus colaboradores e de potenciais candidatos, a posição da empresa enquanto empregadora de referência e um local onde as pessoas são valorizadas e incluídas, num ambiente informal e de partilha, como se estivessem em casa", explica a IKEA Portugal.

As ofertas de emprego podem ser consultadas em http://www.ikea.pt/trabalharnaIKEA