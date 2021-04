Ikea está a recrutar para o verão. Tem 400 vagas para todo o país

Loures, 22/10/2018 - Novo visual do Restaurante e Bar do IKEA de Loures. (Gerardo Santos / Global Imagens)

A Ikea está a reforçar as equipas para a época do verão. A cadeia de retalho sueca tem 400 vagas disponíveis, para várias funções, na sua maioria em regime temporário, para as cinco lojas distribuídas pelo país.

A cadeia, que tem cerca de 2500 colaboradores, está em busca de colaboradores para diversas funções. No site da cadeia os candidatos podem pesquisar as vagas disponíveis, o perfil pretendido, bem como realizar a candidatura online.

Restauração, caixa, vendas, apoio ao cliente, logística são algumas das ofertas disponíveis a tempo parcial, mas a cadeia tem ainda vagas a tempo inteiro para o cargo de Business Navigator (loja de Matosinhos) ou para Store Visual Merchandiser Activity Co-Worker (Matosinhos).

"Para a Ikea, o desenvolvimento do negócio só faz sentido a par do desenvolvimento das pessoas. O crescimento da procura por produtos para a casa e a reabertura da economia, leva a marca a acreditar numa recuperação positiva e na necessidade de contribuir positivamente para o contexto económico e social em Portugal", refere a cadeia.