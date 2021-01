Ikea fecha temporariamente lojas em Portugal

Restaurante e Bar do IKEA de Loures. © (Gerardo Santos / Global Imagens)

Na comunicação enviada aos clientes, a Ikea Portugal dá conta de que "no seguimento do surto de Coronavírus, e seguindo as orientações do Governo Português, as Lojas e Estúdios de Planificação da IKEA Portugal irão fechar temporariamente a partir de amanhã, 15 de janeiro, até nova indicação."

Já as lojas suecas, área da cadeia de lojas dedica à venda de produtos alimentares, continuarão abertas neste período de confinamento, de segunda a sábado, entre as 9h e as 19h, explica a Ikea.

"Os nossos canais digitais - IKEA.pt e aplicação móvel - também estarão disponíveis, com diferentes opções de serviços, e todas as medidas de segurança em vigor (...)", detalha a empresa, que indica que continuará a acompanhar a evolução da situação.

As lojas da Ikea estiveram encerradas no confinamento do ano passado, estando apenas disponível a opção de recolha de produtos (click-and-collect) e as compras online. Na região de Lisboa as lojas Ikea só reabriram a meio de junho de 2020.