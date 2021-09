Ikea Festival vai transformar as casas em palcos digitais

Dinheiro Vivo 02 Setembro, 2021 • 08:13 Partilhar este artigo Facebook

A Ikea quer "celebrar o melhor da vida em casa" com a organização de um festival de 24 horas, a 16 de setembro, que será transmitido online e em várias lojas da cadeia sueca pelo mundo, designadamente as cinco em Portugal. Artistas, designers, DJ's, chefs e outros talentos irão transformar as suas casas em palcos digitais, "abrindo a porta a novas experiências".

"O Ikea Festival vai contar com a participação de vários artistas musicais; chefs a preparar os seus cozinhados, com receitas saudáveis e sustentáveis, sem desperdício; designers e criadores de conteúdos que estarão em diferentes casas, estúdios e bairros por todo o mundo, transformados em verdadeiros palcos virtuais", anuncia a companhia, sublinhando que, neste dia, "haverá ainda conversas à volta da mesa da cozinha sobre circularidade. Quem gosta de videojogos poderá entrar numa sala onde serão apresentadas as novas soluções de gaming da marca. E os fãs da IKEA podem ainda viajar no tempo, através do museu digital, para explorar a história da marca ao longo das últimas décadas".

No total, o festival terá lugar em mais de 100 casas, numa "experiência gratuita e acessível a toda a gente".

"Este é o tipo de experiências que a Ikea quer oferecer, celebrando a vida em casa. Estas visitas a casas de todo o mundo vão abrir portas a novas experiências e a novas inspirações. Queremos iniciar uma conversa sobre a vida mais sustentável e acessível em casa. E, claro, tal como em qualquer festival, haverá várias surpresas", afirma a diretora de Marketing e Comunicação da Ikea a nível global, Erika Intiso.

Em Portugal, o festival será transmitido em ikea.pt/festival e nas lojas físicas na área da restauração, sendo possível assistir a diferentes atuações ao vivo ou a pedido nas salas virtuais temáticas.