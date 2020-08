Ikea investe 3,3 milhões na redução de preço de 220 produtos

A Ikea vai investir 3,3 milhões de euros na redução de preço de 220 produtos. A iniciativa da cadeia sueca surge num ano em que as famílias enfrentam quebra de rendimento por causa da pandemia do novo coronavírus e surge um ano depois de ter anunciado um investimento de 6 milhões na redução de preço de até 185 produtos. Dos produtos objeto da redução de preço, 43% são sustentáveis, ou não fosse este o ano da sustentabilidade na empresa.

“Neste período de crise, as nossas casas tornaram-se mais importantes do que nunca e que novas necessidades surgiram. Verificámos também que em Portugal, um dos países da Europa com menor rendimento familiar, irá atravessar tempos difíceis após a crise do coronavírus, em termos de crescimento, mas, sobretudo, com a estimativa de crescimento do desemprego e da instabilidade de emprego. Ainda assim, temos grandes necessidades em casa, o que se tornou, cada vez mais, um espaço multifuncional, onde precisamos de nos sentir seguros, confortáveis e equilibrados”, afirma Michela Quinlan, diretora comercial da Ikea Portugal, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

“Em agosto do ano passado realizámos um investimento de 6 milhões de euros e este ano decidimos manter seguir o mesmo caminho, investindo 3,3 milhões de euros, em 220 produtos, para garantir preços mais baixos, para os portugueses”, adianta. “Das 220 referências, quase metade são produtos com foco em sustentabilidade. Pelos materiais usados (renováveis, de origem sustentável ou reciclados) ou por ajudarem as pessoas a terem comportamentos mais sustentáveis. Acreditamos que a integração da sustentabilidade na vida das pessoas e em casa deve ser uma opção de todos, e a Ikea está determinada em fazer parte deste processo de tornar a vida mais simples, acessível e funcional para o maior número de pessoas possível”, diz a responsável.

“Com a utilização de produtos e a adoção de soluções e comportamentos mais sustentáveis, uma família “média” pode economizar até 500 euros por ano”, destaca ainda.

Campanha quer atingir 3 milhões

Este é igualmente o ano em que a sustentabilidade ganha novo fôlego na companhia, que na terça-feira arranca com uma campanha em televisão e digital: Entre no ritmo mais sustentável é a primeira campanha com criatividade da Virtue, a agência selecionada para a nova estratégia “glocal” de posicionamento da marca. Desenhado em conjunto com seis mercados na mira, Portugal, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Bélgica, o anúncio foi produzido e realizado remotamente a partir de Los Angeles, pelo realizador Tim Erem, que tem uma vasta experiência na realização de videoclips para artistas como Rihanna, Drake, Tove Lo, Katy Perry e Major Lazer.

Em Portugal, a nova campanha prevê alcançar 3 milhões de indivíduos, através de 35 milhões de impactos em TV e 4.5 milhões em digital, refere a cadeia.

O movimento sustentável tem início com os colaboradores cadeia, desafiados a partilharem as suas mudanças sustentáveis nos canais internos, bem como via Reels no Instagram e Tiktok da Ikea Portugal, mas também pelos embaixadores da marca. O grupo com 21 influenciadores digitais irão criar conteúdos para uma vida mais sustentável em casa, com mudanças concretas no seu dia-a-dia, inspirados pelo novo catálogo da empresa. Serão ainda lançadas playlists de Spotify para que o momento do duche diário dos portugueses, não passe os 3 minutos.