Ikea. Pandemia e maior procura online atrasa entregas em casa

Fábia Lopes fez uma encomenda no início de maio no site do Ikea. A entrega estava prevista para 26 de maio, mas no final de julho ainda não tinha sido feita a entrega em casa. É uma das 433 reclamações que até julho chegaram ao Portal da Queixa. Atrasos de entrega, dificuldades geradas por falhas de stock, entre outras, levaram a uma subida de 176% das reclamações envolvendo a cadeia sueca no Portal da Queixa. O aumento das compras online e o impacto da pandemia na rede logística e de entregas está na origem, justifica a Ikea. Em alguns casos, os prazos de entrega em casa dilataram cerca de um mês.

Com as lojas fechadas durante o Estado de Emergência, muitos clientes viraram-se para o canal digital para assegurar as compras no Ikea, o único canal de escoamento que se mantinha a funcionar. O Ikea não revela números mas admite que houve um aumento da procura para o qual a plataforma online teve de se adaptar.

“O processo de crescimento de qualquer plataforma exige um processo gradual de adaptação. Quando este processo é demasiado repentino e forçado, podem existir algumas questões relacionadas com a instabilidade de stocks de produtos e a sobrelotação dos serviços de apoio à compra, montagem e transporte”, afirma fonte oficial da Ikea em declarações ao Dinheiro Vivo.

“Acreditamos que o mais importante é adotar uma estratégia que permita o normal fornecimento e gestão de stocks, para que o digital não coloque também em causa a vitalidade das lojas físicas”, diz a mesma fonte.

Os atrasos mantêm-se mesmo depois da reabertura das lojas. Um dos casos que chegou ao Dinheiro Vivo, uma residente na Grande Lisboa fez uma encomenda a 11 de julho, mas a data de entrega mais rápida indicada pela Ikea era 12 de agosto, um prazo dilatado que não tinha ocorrido durante o período do confinamento.

“Com a pandemia e o encerramento lojas físicas da maioria dos mercados onde a Ikea está presente, e a consequente disrupção na cadeia de valor até à produção, enfrentámos grandes limitações na disponibilidade de produto. Apesar de termos ajustado dentro do possível, não foi possível responder completamente à procura. O fundamental agora é gerir todos os processos logísticos e dos nossos fornecedores da forma mais eficiente possível para retomar a normalidade e ajustar a oferta aos diferentes canais – lojas físicas e online”, adianta a mesma fonte.

“Temos procurado resolver estas questões da forma mais rápida e eficiente possível e, felizmente, temos vindo a contar com a compreensão dos nossos clientes. Estamos confiantes de que estes constrangimentos estejam ultrapassados nas próximas semanas para que a experiência de todos os nossos visitantes e clientes seja a mais positiva possível.”